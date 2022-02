Criar negócios fora da caixa e lucrativos é tema de papo no Telegram

Está aberta a nova temporada de bate-papos gratuitos promovidos pelo Estadão Carreira e Empreendedorismo no Telegram. O primeiro encontro do ano está marcado para a próxima terça-feira, 22, às 16h, e contará com a participação de José Felipe Carneiro, destaque no mercado de bebidas, como cofundador da cervejaria Wäls, do centro de inovação ZX Ventures, e das marcas de kombucha Khäppy e Lowka.

“Sempre falo que não existe um momento bom ou ruim para empreender. Quem faz o momento é o empreendedor com a criatividade dele, porque sempre haverá oportunidade para crescimento no mercado. Não à toa as empresas estão constantemente se renovando”, afirma o empresário. “Mas é preciso coragem, porque é preciso arriscar 100% das vezes”, complementa.

Nascido em São Paulo, ele cresceu em Belo Horizonte, onde desenvolveu suas habilidades inspirado pelo trabalho dos pais e do avô, que sempre atuaram como empreendedores. Aos 29 anos, tornou-se sócio da Ambev, por meio da compra da cervejaria Wäls e, ao lado do irmão, Thiago Carneiro, fundou a ZX Ventures, braço de inovação da AB Inbev, com atuação em cerca de 30 países.

Em 2015, o mentor e palestrante lançou, também ao lado de Thiago, a cervejaria Novo Brazil, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, estreou no setor de kombuchas por meio da Khäppy e da Lowka (versão alcoólica). Paralelamente, mantém negócio de agroturismo, inspirado no glamping, espécie de camping com glamour, no sul de Minas Gerais, mesmo local onde iniciou recentemente plantação de lúpulo.

“Costumo dizer que é mais importante construir algo grandioso do que necessariamente grande”, ressalta o empresário, que conquistou o prêmio de "Melhor Cerveja do Mundo" com a Cerveja Wäls Dubbel em 2014. Além de gestor e líder de grandes equipes, José Felipe presta serviços de mentoria e é apoiador do Crie o Impossível, evento de impacto inspiracional voltado a alunos do Ensino Médio da rede pública.

“Sobreviver no mundo dos negócios é estar preparado para mudanças repentinas, seja na legislação, no mercado, nas frentes de concorrência do objetivo do negócio e principalmente estar preparado para acordar no dia seguinte ainda mais forte e com vontade de vencer”, salienta José Felipe.

