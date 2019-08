Companhia Aérea: Investimento para melhorar

As companhias aéreas seguem implantando benefícios e personalizando o atendimento para facilitar a vida das PMEs. Alguns dos novos processos adotados por empresas do setor, inclusive, foram moldados com base nas sugestões dos seus clientes. Porém, mesmo desenvolvendo ações para melhorar a experiência dos usuários, pelo segundo ano consecutivo, todas empresas da categoria caíram nos índices de satisfação.

A Azul segue na liderança da Escolha PME 2019, com 50 pontos, porém com uma queda de 21 pontos em relação ao resultado do ano passado. Latam e Gol caíram 9 pontos, atingindo 48 e 47, e ficando com o segundo e terceiro lugares, respectivamente. “Estamos atentos a todos os feedbacks, sobretudo do cliente corporativo, que é a nossa grande bússola”, destaca Igor Miranda, diretor de Vendas, Marketing e E-commerce da Latam, que recentemente lançou um novo portal destinado ao público.

Mudanças nos sites corporativos

Companhia mais desejada dentro do segmento, com 24% das citações, a Azul realizou alterações em seu portal para o setor de pequenas e médias empresas com o objetivo de tornar o cliente mais independente no canal digital.

Mas não quer dizer que o atendimento personalizado será deixado de lado. O PME continua tendo atendimento preferencial com um consultor exclusivo em outros canais, como Skype e WhatsApp. “Estamos treinando nossos funcionários para prestar um atendimento que faça com que os nossos clientes também se sintam como donos da empresa”, afirma o vice-presidente de Pessoas e Clientes da Azul, Jason Ward.

Operando em mais de 100 destinos, a Azul espera ter uma expansão significativa nos próximos meses no mercado doméstico ao começar a operar voos na ponte aérea Rio-São Paulo.

Intensificando a estratégia para melhorar o atendimento às PMEs, a Latam lançou seu site corporativo, que permite aos empresários emitir passagens 100% online, gerenciar reservas e linhas de crédito, criar diferentes perfis de usuários e centros de custos por áreas.

A novidade ainda inclui um programa de fidelidade para o segmento, o Latam Corporate, onde tanto a empresa quanto o viajante acumulam pontos na plataforma Multiplus para trocar por viagens ou benefícios. “O portal foi reformulado por inteiro com base nas solicitações de nossos clientes PMEs”, diz Igor Miranda, diretor da Latam.

“Independentemente dos fatores externos e macroeconômicos, seguimos investindo para oferecer ao passageiro corporativo a melhor experiência de viagem, priorizando os atributos e serviços que este público valoriza na hora de viajar”, afirma Miranda.

Gol quer proximidade com setor

Terceiro lugar tanto em satisfação quanto em objeto de desejo (17%), a Gol informa que gerencia suas ações para as pequenas e médias empresas implementando equipes dedicadas a realizar atendimentos exclusivos e desenvolvendo trabalho de inteligência e análise para gerar melhores entregas e negociações com o nicho. “Nosso objetivo é criar um canal cada vez mais próximo do público empreendedor”, diz a gerente executiva comercial da Gol, Juliane Castiglione.