Como conciliar a gestão do seu negócio com capacitação? Veja dicas do Sebrae

Quais as regras e definições para se ter uma empresa de sucesso? De acordo com Diego Demétrio, gerente de Soluções do Sebrae, elas não existem. “Cada negócio é único e você vai ter que descobrir por sua conta quais são as melhores formas de empreender e obter êxito”, explica.

Na visão do especialista, a capacitação é fundamental para alavancar o negócio. Contudo, diante da rotina agitada de empreendedores, é comum surgirem dúvidas sobre como conciliar os estudos com o trabalho de gestão.

“Existem várias formas de se capacitar. Não é, necessariamente, dentro de um curso, trancado e por muitas horas. A formação é dinâmica e você precisa entender isso”, destaca o especialista, que é o convidado desta semana para o quadro '3 perguntas para' do Estadão Carreira e Empreendedorismo (veja mais abaixo).

Confira as dicas de Diego no vídeo:

