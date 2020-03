Cervejaria artesanal escocesa inicia produção de álcool em gel

A cervejaria artesanal escocesa BrewDog anunciou nesta quarta-feira, 18, em suas redes sociais o novo produto da marca: o álcool em gel Punk Sanitiser. Produzido na destilaria da marca no país, essa foi a forma que a empresa encontrou para contribuir para conter o avanço da pandemia causada pelo novo coronavírus.

“Diga olá ao Punk Sanitisier. Para ajudar com a escassez, começamos a trabalhar na fabricação de desinfetante para as mãos em nossa destilaria na Escócia. Estamos determinados a fazer tudo o que pudermos para tentar ajudar o maior número possível de pessoas a permanecerem seguros. É hora de manter-se limpo”, diz a legenda do post.

No Brasil e em proporções muito maiores, a Ambev decidiu fazer o mesmo. Em sua fábrica em Piraí, no Rio de Janeiro, a cervejaria anunciou que vai produzir cerca de 500 mil unidades de álcool em gel, que serão doados para hospitais da rede pública de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.