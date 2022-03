Capacitação gratuita de Rappi e Meta mira mulheres empreendedoras

Apesar da participação feminina no mundo dos negócios ter diminuído durante a pandemia, os últimos meses têm sido animadores para a retomada das mulheres empreendedoras. Os sinais de recuperação foram observados em estudo do Sebrae, que mostrou a existência de 10,1 milhões de empreendimentos liderados por mulheres no País.

Porém, segundo dados de janeiro de 2022 do Relatório Global Sobre a Situação das Pequenas Empresas, apenas 19% das empresas com lideranças femininas afirmaram ter aumentado as vendas em seus negócios durante o segundo semestre de 2021 - em comparação a 31% das empresas lideradas por homens.

Para melhorar esse cenário, a Rappi, em parceria com a Meta (empresa que engloba o Facebook e o Instagram), anunciou o projeto #PorElas, iniciativa que tem como objetivo impulsionar o crescimento do empreendedorismo feminino e capacitar mulheres que já tenham o seu negócio ou que queiram empreender.

Durante todo o ano de 2022, a cada duas semanas, as participantes terão acesso a conteúdos desenvolvidos pelas executivas da empresa sobre empreendedorismo, design de marca, marketing e muito mais. Além disso, o aplicativo irá destacar uma seleção exclusiva de negócios liderados por mulheres em sua página inicial.

A aula inaugural será ministrada por Mariam Topeshashvili, diretora de Dark Stores - centros de distribuição para o armazenamento e envio de produtos comercializados on-line - do Rappi Brasil. A jovem executiva criou a Avocado, uma startup de delivery voltada ao segmento Mãe e Bebê. Em junho de 2020, sua empresa e sua tecnologia foram adquiridas pela Rappi e transformadas no botão Turbo do aplicativo com entregas em apenas 10 minutos.

Na plataforma do projeto #ElaFazHistória da Meta as empreendedoras também terão acesso a diversas aulas sobre como utilizar as redes sociais para alavancar seus negócios, além de conteúdos sobre serviços e atendimento ao cliente.

A iniciativa está aberta para qualquer pessoa que queira participar e não há pré-requisitos. Todo conteúdo será disponibilizado a partir do dia 23 de março na página do Rappi no Facebook e no site do programa da Meta.

