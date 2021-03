Caito Maia, da Chilli Beans, fala no Telegram sobre empreendedorismo

Fundador da rede Chilli Beans, o empresário Caito Maia é o convidado de bate-papo com leitores sobre empreendedorismo e os reflexos da pandemia nesta quinta-feira, 25, às 14h. A ação ocorre dentro do grupo de discussão da equipe de Carreira & Empreendedorismo do Estadão no Telegram.

Na ocasião, o empresário vai responder perguntas enviadas previamente pelos leitores e integrantes da comunidade. Para participar da conversa, entre no grupo de discussão no Telegram digitando @gruposuacarreira na busca do aplicativo ou clicando neste link. Por lá, você pode enviar sua dúvida até as 22h desta terça-feira, 23. As perguntas serão respondidas, em tempo real, na quinta-feira, com mediação da equipe de reportagem.

Leia Também Empreendedores dão exemplo de criatividade em setores mais impactados

Com quase 25 anos de experiência no mercado, Caito tem orientado pequenos empreendedores e discutido soluções para atravessar a crise causada pelo coronavírus. O empresário é um dos apresentadores e investidores do Shark Tank Brasil, programa de TV que tem dado espaço para empresas de todos os tamanhos buscarem investimento financeiro.

Esse é o terceiro evento realizado pela equipe de Carreira & Empreendedorismo no grupo do Telegram, que recentemente alcançou 1.000 integrantes. A primeira conversa foi sobre recolocação no mercado de trabalho, que contou com a colaboração da especialista Carolina Martins, headhunter e Top Voice LinkedIn 2020.

No último dia 11 de março, o grupo teve a oportunidade de saber mais sobre carreira para profissionais 50+ em um papo com Mórris Litvak, fundador e CEO da Maturi, que trabalha com diversidade etária no mercado de trabalho.

A conversa com Caito Maia, a primeira sobre empreendedorismo, celebra a marca de mil membros no grupo de discussão, em que os participantes poderão também apresentar dúvidas sobre seus próprios negócios.

"A gente vai discutir assuntos, perguntas, vai construir a quatro mãos, porque é nisso que a gente acredita, que a colaboração faz total sentido", afirma ele.

Quer debater assuntos de Carreiras e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo. Se quiser apenas receber notícias, participe da nossa lista de distribuição por esse link ou digite @canalsuacarreira na barra de pesquisa.