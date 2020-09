Burocracia e taxas fazem microempreendedores desistirem de crédito

Condições exigidas na concessão de crédito, além das taxas cobradas e da intimidade com as instituições financeiras, levaram muitos microempreendedores a desistirem de pedir crédito durante a pandemia do novo coronavírus, apesar de precisarem.

De acordo com pesquisa do programa Empreender 360, da Aliança Empreendedora, entre 274 entrevistados em todo o País, 31,4% disseram ter pedido crédito e 69% disseram que nem buscaram ajuda. Dentre os que não chegaram a pedir apoio financeiro, apenas 8% responderam que não tinham interesse na injeção de capital.

Todos os outros que não pediram elencaram motivos como: “não me encaixo nas condições e exigências de crédito” (31%), “as taxas de juros são altas demais” (13%) e “tenho medo de entrar em contato com alguma instituição financeira” (5%).

Entre as exigências do sistema financeiro que levaram os empreendedores a desistirem de tentar o crédito, muitos relataram à pesquisa incompatibilidade com a renda e com a condição de microempreendedor individual (MEI), além de endividamento e CPF negativado.

Entre aqueles que pediram crédito em instituições financeiras, 70,1% justificaram o pedido como forma de aumentar o capital de giro. Segundo Florian Paysan, coordenador do Empreender 360 e do estudo, esse dinheiro se mostra essencial para as empresas não quebrarem, já que serve para comprar a matéria-prima com a qual os negócios trabalham.

Os empreendedores pesquisados ganham, em sua maioria, até 2 salários mínimos com a atividade empreendedora (65,3% dos entrevistados), sendo a maior parte deles donos de micronegócios: 68,3% dizem ser MEIs.

O perfil dos respondentes mostra ainda que 88% se declararam do sexo feminino, 65,7% disseram ser negros, e 77,7% têm até o ensino médio completo.

A pesquisa foi realizada pelo Empreender 360, uma iniciativa da Aliança Empreendedora