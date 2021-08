Aveia e castanha ganham mais espaço no mercado de leites vegetais

Se num primeiro momento, o mercado de leites vegetais era protagonizado pela soja, hoje a cultura concorre com uma série de matérias-primas. Só no Brasil, segundo levantamento do The Good Food Institute (GFI), são ao menos 15, fora os blends (misturas). Disputam espaço nas gôndolas, por exemplo, produtos de aveia, castanhas, amêndoa, coco, arroz, quinoa, milho, amendoim, nozes, trigo, avelã, cevada e macadâmia.

“Essas matérias-primas ganharam espaço no mercado do varejo tradicional a partir de 2019. São produtos mais novos que o consumidor está experimentando e comprando com maior frequência”, destaca Gregory Ribeiro, analista de pesquisa da Euromonitor International.

Somente nos Estados Unidos, o leite de aveia passou o de soja e se tornou o segundo mais consumido em 2020, atrás apenas da bebida de amêndoa, de acordo com dados da SPINS, empresa de tecnologia de dados voltada para o bem-estar.

Um ano depois, ocorreu a estreia dos laticínios de origem vegetal na Nasdaq exatamente com uma produtora de aveia. A sueca Oatly, que conta com Oprah Winfrey e Jay-Z como investidores, levantou US$ 1,4 bilhão em maio em sua oferta pública inicial de ações (IPO).

"No Brasil, o consumo da bebida de soja ainda é muito grande, mas vem caindo nos últimos anos. Já as demais alternativas ao leite de vaca estão crescendo rapidamente e conquistando novos consumidores, como os flexitarianos, pelo sabor e apelo de saúde e bem-estar”, destaca Ribeiro.

O público flexitariano, principal consumidor das proteínas vegetais, cresceu 73% no Brasil, passando de 29% em 2018 para 50% em 2020, de acordo com o GFI. São pessoas que optam por reduzir a ingestão de derivados de animais, sem necessariamente interrompê-la, por motivos de saúde, atenção à sustentabilidade e ao bem-estar animal.

Segundo Alberto Gonçalves Neto, sócio da AGN Consultoria e Negócios, especializada em negócios plant-based, a procura por rótulos limpos (com poucos ingredientes e sem nomes complicados na lista) cresceu com a pandemia. “Quem consome produtos vegetais é bem informado e costuma ler os ingredientes. Já há startups brasileiras desenvolvendo até mesmo leites à base de plantas nutricionalmente personalizados.”

Dentre as matérias-primas que mais crescem globalmente no setor, a aveia vem conquistando o apetite de consumidores e empreendedores também no Brasil. Já existem ao menos dez marcas da bebida no mercado, como Isola Bio, Naveia, Natuterra, Natures Heart, Nesfit e Jasmine.

Lançada em dezembro de 2020 na capital paulista, a Nude, foodtech especializada em substitutos lácteos a partir da aveia, captou R$ 2,5 milhões para iniciar o negócio. Em seis meses, recuperou o valor investido e cresceu 800%.

A empresa foi fundada por Giovanna Meneghel e Alexander Appel, após observarem o sucesso da bebida na Alemanha. O casal deixou Berlim e voltou ao Brasil para empreender na área. Em menos de um ano, já prevê produzir 1 milhão de litros em 2021, com matéria-prima do Paraná.

“A aveia entrega mais sabor, não deixa o leite aguado, tem leve dulçor e funciona melhor do que os demais ingredientes quando usado junto a café, chá e bebidas quentes. Além de ser livre de alergênicos e não ter glúten, é uma matéria-prima saborosa”, diz a CEO Giovanna.

O portfólio contempla cinco produtos (de R$ 16 a R$ 19 o litro), sendo três orgânicos, todos sem glúten e sem açúcar: original (com aveia, água e sal), baunilha, cacau, cálcio e barista. Mas já estão previstos lançamentos para este ano e aumento da distribuição, inclusive, em food services, tendência do mercado plant-based que tem alavancado o consumo. Dos 700 pontos de venda atualmente, 350 são cafeterias independentes.

“O contato com a marca num ambiente onde o consumidor tem uma boa experiência, como uma cafeteria, faz toda a diferença. É o que vai fidelizá-lo”, salienta a CEO da Nude.

Fora a performance, a sustentabilidade do leite de aveia também chama a atenção. A produção requer menos água (92%), terra (91%) e emite quantidade inferior de gás carbônico (71%) do que o leite de vaca, segundo relatório da Nude, com dados de estudo da Universidade de Oxford (Poore and Nemecek, 2018).

A Nude, por exemplo, já nasceu neutra em suas emissões. A foodtech informa no rótulo de seus produtos a pegada de carbono ao longo de toda a cadeia (cerca de 0,34 kg/CO2 por caixinha). A iniciativa rendeu uma menção honrosa na lista World Changing Ideas 2021, organizada pela revista americana Fast Company, na categoria Best World Changing Ideas LATAM.

“Vimos que os consumidores levam as questões climáticas em conta ao escolherem um produto. Gostamos de dizer que fazemos tudo com aveia, até mudar o mundo”, brinca Meneghel.

Leite vegetal em pasta para beber e comer

Com uma alternativa flexível e prática em mãos, os curitibanos Paola Stier e Thiago Lorusso lançaram em novembro do ano passado o Nice Milk, um leite vegetal concentrado, em formato de pasta, feito apenas com castanha-de-caju, sem aditivos.

Um pote do produto rende 6,5 litros de leite vegetal e é vendido a R$ 54,90 (R$ 8,45 por litro). “Criamos a pasta para a nossa antiga empresa de sorvete e começamos a usá-la em casa despretensiosamente, já que a Paola é chef de cozinha vegana”, lembra Thiago. “Descobrimos o produto de maneira acidental e investimos cerca de R$ 10 mil para lançá-lo no mercado com outra proposta", acrescenta Paola.

Desde janeiro, a empresa do casal, a marca Nice Foods, já cresceu mais de 500% somente com fluxo de caixa. A expectativa é faturar acima de R$ 1 milhão até o fim do ano. A maior parte das vendas é via e-commerce e, para isso, investem em produção de conteúdo e ações educativas na internet para democratizar o alimento.

“Vamos lançar em breve novos sabores de leite concentrado: de aveia; análogo com aroma do leite de vaca; e fortificado com cálcio. O Nice Milk veio para ser o leite mais versátil do mercado. Como diz o slogan, dá para fazer leite, creme de leite, queijo e o que a imaginação permitir”, diz Paola.

Tributação ainda é desafio

Fechar a equação saudabilidade, sabor e preço ainda é um desafio do setor. O valor final do produto leva em conta não somente o custo das matérias-primas como também a tributação no Brasil, superior à do leite convencional, que ainda recebe incentivos fiscais.

O leite de vaca tem um total de 11% de subsídio diminuindo o preço final, enquanto o leite vegetal tem uma carga tributária total de 29% aumentando o seu custo, considerando uma média das alíquotas de ICMS da região Sudeste e somando incentivos, créditos e tributos (ICMS, PIS/COFINS e IPI).

Ou seja, a diferença no preço final das bebidas gira em torno de 40%, sendo que o impacto pode ser ainda maior, já que o custo/preço do leite vegetal é maior do que o animal, segundo estimativas de Anderson Rodrigues, sócio-diretor da Vida Veg.

A indústria vem tentando equiparação tributária, assim como ocorreu com a bebida de soja, para entregar um preço menor. “As empresas de proteína alternativa se organizaram em um grupo de trabalho na Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI) formado para representar seus interesses junto ao governo”, explica Alexandre Cabral, diretor de políticas públicas do GFI Brasil.

Paralelamente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) lançou uma Tomada Pública de Subsídios, que vai até setembro, com o intuito de fomentar as discussões sobre a regulação dos plant-based, em aspectos como nomenclatura, embalagem e padrão de qualidade.

De acordo com Daniel Trento, coordenador geral de Articulação para Inovação, o Mapa ainda está construindo, junto aos principais players do setor a base de um Plano Nacional de Proteínas Alternativas.

“Esses movimentos representam grandes avanços. Indicam que o governo percebeu essa tendência de mercado e está dando espaço para a sociedade ser ouvida”, afirma Alexandre.