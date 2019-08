Assistência Médica: PMEs buscam novos produtos e serviços

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 31,7 milhões de pessoas no Brasil são beneficiárias de planos de saúde coletivo empresarial. Para dar conta das exigências desse público, que não para de crescer, as fornecedoras da categoria têm aumentado seu leque de produtos e de benefícios especiais.

Elas estão agindo certo, de acordo com o Escolha PME deste ano. O critério “produtos e serviços” subiu de 57%, em 2018, para 65%, em 2019. Boa qualidade do serviço, portfólio, cobertura e agilidade na resolução de problemas aparecem como fatores decisivos para as PMEs no momento de contratar um plano de saúde corporativo.

Entre as vantagens oferecidas, muitas podem ser acessadas a partir do smartphone, como solicitar orientação médica por videoconferência e agendar consultas. Outra frente que tem recebido atenção especial das empresas são as ações de medicina preventiva e promoção de saúde.

Serviços exclusivos

Líder em satisfação, a SulAmérica criou serviços especiais voltados para os empreendedores. Segundo a vice-presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica, Raquel Giglio, uma das facilidades é a consultoria de cobertura. “Em geral, esse nicho não tem uma área de RH para fazer as negociações de benefícios de saúde. Por isso, nos colocamos à disposição para adequar nossas propostas de planos à realidade financeira de cada cliente. O objetivo é que os PMEs fiquem livres para cuidar de seus negócios”, afirma.

Outras apostas da seguradora são a transparência e a promoção da saúde. Através do aplicativo, é possível acompanhar as solicitações de procedimentos, pedir reembolso, consultar redes credenciadas e obter orientação médica por telefone, chat e videoconferência. “Todas as soluções são feitas de acordo com as demandas do cliente”, garante.

Em segundo lugar no índice, a Bradesco Saúde é responsável por 900 mil segurados corporativos e desenvolve projetos como a rede de clínicas Meu Doutor Novamed e o programa Meu Doutor, para a prevenção de doenças.

Além disso, a seguradora procura expandir sua carteira de produtos com foco regionalizado para os PMEs com o plano Saúde Efetivo, que por ora está presente apenas nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. A modalidade conta com uma central de atendimento exclusiva, facilitando a identificação de disponibilidade e a proximidade da rede credenciada para o beneficiário em todo o País. A previsão é que esse plano chegue a mais quatro praças neste ano.

“Cada vez mais, as PMEs estão focadas em agregar benefícios, em especial o seguro saúde, como política de retenção de talentos e de melhores condições de vida e de trabalho para os colaboradores. Temos desenvolvido produtos adequados às necessidades e ao perfil de cada cliente, atendendo de 3 a 199 vidas”, explica o presidente da Bradesco Saúde, Manoel Peres

Primeira colocada em objeto de desejo, com 33% das citações, a Unimed crê no modelo de cooperativa para atrair as pequenas e médias empresas. Para a seguradora, a autonomia administrativa das suas unidades confere a elas maior resposta às demandas específicas do nicho. Com cobertura que abrange mais de 80% do território nacional, o presidente da Unimed do Brasil, Orestes Pullin, afirma que as cooperativas trabalham constantemente na adaptação dos seus produtos para esse segmento.