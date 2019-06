As microfranquias levam a novos horizontes

A engenheira Rafaela Corrado, de Arapongas, no interior do Paraná, teve dificuldade de reinserção no mercado de trabalho depois de uma gravidez. Diante desse quadro, ela decidiu comprar, por R$1,9 mil, uma microfranquia da Suporte Smart, empresa de conserto de celulares em domicílio. Hoje, de volta ao batente, recebe uma média de R$ 2,5 mensais.

Agora, pode reservar as manhãs para se dedicar ao filho de dois anos. “Faço meu horário e atendo quantas pessoas quiser por dia”. A rotina com a franquia é flexível. “Clientes que veem a propaganda entram em contato tanto pelo site para solicitar um técnico. Contam uma prévia do que está acontecendo com o aparelho e vou até eles.”

Mas é preciso tomar alguns cuidados ao abrir uma microfranquia. Principalmente em momentos de desemprego e dívidas acumuladas. O consultor do Sebrae de São Paulo Ruy Barros observa que esse perfil de empreendedor pode cometer erros graves. “Se não fizer o processo de pesquisa e planejamento da forma correta e investir o dinheiro em coisas erradas, depois de seis meses ou um ano estará mais endividado ainda”, alerta.

Há outro ponto. O custo de aquisição pode levar à falsa impressão de que microfranquias são uma forma de “comprar o emprego”. A Associação Brasileira de Franchising (ABF) diz que custam até 90 mil reais. Há opções por menos de R$ 2 mil, como foi o caso de Rafael em Arapongas. “Vou abrir um negócio só porque não quero ter chefe ou horário? É melhor não abrir”, alerta Fabiana Estrela, diretora de capacitação da ABF.

Já Barros lembra que é importante observar as cláusulas do contrato. “Há pessoas muito dinâmicas. O franqueado vai ser dono do negócio, mas precisa obedecer as regras do franqueador.”

É preciso certeza de afinidade, lembra Estrela. “Quando se abre um negócio, mesmo pequeno, há um investimento de energia muito grande.”