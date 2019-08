Afrohub promove evento de capacitação e networking em setembro

Com o objetivo de fortalecer e incentivar o afroempreendedorismo no Brasil, o programa Afrohub, de capacitação técnica e networking para empreendedores negros, tem sua quarta edição marcada para o dia 9 de setembro, em São Paulo. Idealizada pelas entidades Pretahub, Feira Preta, Diaspora.Black e Afrobusiness, o evento faz parte da programação do Impulsione com Facebook.

LEIA TAMBÉM > Aplicativos de carona veem crescer número de usuários

Entre os participantes que vão abordar o tema "potência empreendedora”, a cantora Preta Gil fará uma palestra sobre sua atuação como empreendedora. A artista possui uma marca de esmalte (Esmaltes Preta Gil), uma gravadora (Mynd8) e um selo fonográfico (Blacktape) seu mais recente empreendimento, lançado neste ano.

A entrada no evento é gratuita, mas as vagas são limitadas. Inscrições no site do evento.