Abertas inscrições para segunda turma do programa de aceleração Lab Habitação

Com o objetivo de fortalecer soluções de impacto social que ajudem a tornar as moradias brasileiras mais dignas, a Artemisia (instituição que fomenta negócios de impacto social no País) e a Gerdau abriram inscrições até o dia 12 de setembro para a segunda edição do Lab Habitação: Inovação e Moradia.

O programa de aceleração selecionará até 15 negócios de todo o Brasil, que passarão por uma jornada de cinco semanas com workshops presenciais em São Paulo (com a presença de ao menos um representante do negócio) e webinares (encontros online). O programa não envolve aporte de dinheiro.

Os critérios para seleção são impacto social, potencial de escala, maturidade do negócio e potencial de inovação. As soluções devem tratar de temáticas do programa, como acesso à moradia de qualidade, soluções financeiras para a habitação, reformas habitacionais, gestão de habitação popular, saneamento, empregabilidade na construção civil, entre outras.

Incrições disponíveis no site da Artemisia.