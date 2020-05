Vale a pena aumentar o mix e vender outros produtos durante a crise?

Por Hugo Hoch, consultor do Sebrae-SP

Absolutamente nenhuma empresa estava preparada para esse período tão severo que a população e o mercado estão passando com o novo coronavírus. Tudo ainda é muito incerto, e a insegurança está presente no cotidiano dos empresários.

Diante dessa circunstância, algumas verdades são absolutas. E uma delas é que não podemos mais continuar da mesma forma. O segredo é compreender o momento e se ajustar a ele. O mundo está passando por grandes mudanças, o hábito das pessoas e o comportamento de consumo também vai mudar.

Pensemos em uma lagarta, que entra em um casulo. É necessário que ela se transforme em uma borboleta. Tornar-se uma “lagarta melhor” não vai resolver a situação em meio à crise. Ou seja, inovação e mudanças são imprescindíveis.

Toda crise revela uma série de oportunidades de mudanças e melhorias. São inúmeros os casos de empresários que conseguiram se reinventar nesse momento.

Mas nem sempre aumentar o mix de produtos ou serviços vai significar a inovação necessária. O segredo é estar atento ao comportamento do consumidor. Se as pessoas não estão saindo de casa, então eu preciso ir até lá, entregar, cuidar da conveniência do cliente. O centro do mercado é o cliente, seus desejos e necessidades. Quanto mais eu adaptar minha empresa e meu negócio a isso, maior a chance de sucesso.

Converse com seus clientes, pergunte o que eles têm comprado e onde têm comprado Ajuste a sua empresa para melhorar essa experiência do cliente, e com isso aumentar o tíquete médio Agregue produtos ou serviços que podem ser vendidos de maneira conjunta, para o mesmo público

Se engana quem pensa que adicionar novos produtos irá atrair um novo público. Na prática, isso não funciona tão bem assim. Então, para aumentar o mix de produtos ou serviços, é importante manter o foco no posicionamento da marca. Posicionamento é a forma como eu quero ser enxergado e compreendido pelo meu cliente. Caso contrário, o cliente vai mudar a percepção sobre a sua marca, e isso pode ser bastante ruim.