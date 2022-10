Startup social de Paris anuncia coliving para famílias monoparentais

Os negócios de impacto social estão em franca expansão não somente no Brasil, mas em diversos países. Pesquisadora ativa da temática, tenho encontrado iniciativas interessantes e criativas – empresas que têm como bússola a resolução de um problema que afeta as populações menos favorecidas.

Um exemplo recente que ganhou destaque na imprensa francesa é o da startup Commune, que anunciou a abertura, em 2023, de duas primeiras unidades de coliving voltadas a famílias monoparentais. A solução de habitação compartilhada é um empreendimento de Tara Heuzé-Sarmini e Ruben Petri.

De acordo com dados do Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) – órgão oficial responsável pela coleta, análise e publicação de dados socioeconômicos da França –, uma em cada quatro famílias no país é monoparental; em Île-de-France, a proporção sobe para um terço.

No dia a dia, essas famílias estão mais sujeitas à precariedade, comprometendo o futuro das crianças. Esse problema é o que a startup Commune pretende enfrentar com a oferta de habitação e serviços às famílias monoparentais; a estrutura permite uma economia de até 30% no orçamento desses pais e dessas mães-solo.

Em entrevista ao Les Echos, os empreendedores apontam o desejo de ajudar pais e mães-solo a organizar as finanças por um período de um a três anos; nesse tempo, o compartilhamento de habitação permitirá reduzir a carga mental e ajudará a encontrar equilíbrio para cuidar melhor das crianças. Na habitação, além do alojamento privado mobiliado, cada família – composta de pai ou mãe com até dois filhos – contará com espaços compartilhados formados por cozinha e sala de jogos, entre outras áreas comuns.

Estão previstas atividades de convívio e serviços coletivos como babá, reforço escolar, aulas de esporte, assistência jurídica, entre outros. O custo mensal será de 1.390 euros (com encargos e serviços incluídos) e deve beneficiar famílias com renda entre 35 mil e 55 mil euros. Recentemente a Commune foi uma das cinco startups selecionadas a integrar o Impact Program, iniciativa lançada pela Columbia Venture Community – uma comunidade de empreendedorismo associada à Columbia University.

O empreendimento está sendo viabilizado graças a um investimento de 1,5 milhão de euros feitos por investidores-anjo (Benjamin Abdi, cofundador da Lalilo; Olivier Bonnet, CTO da BlaBlaCar; Celine Lazorthes, cofundadora da Resilience Care; e Céline Orjubin, cofundadora da MyLittle Paris); family offices (Maison Julien & Kelly Dassault, empresa especializada no financiamento de negócios de impacto) e do Banco Público de Investimento. Atualmente, a Câmara Municipal de Paris está avaliando as candidaturas de famílias para ocuparem as unidades de Paris e Yvelines; cada uma deve acomodar cerca de 25 famílias.

No site do negócio de impacto francês, a missão resume muito bem o intuito dos empreendedores: oferecer uma solução completa e acessível de habitação e serviços para que as famílias monoparentais possam viver, crescer e prosperar!