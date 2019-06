Startup cria robôs que ajudam na mudança de hábitos, da educação às finanças

Quando foi anunciado, em 2017, que o Prêmio Nobel de Economia seria destinado a Richard Thaler – economista norte-americano, considerado um estudioso pioneiro em unir a economia à psicologia –, abriu-se uma brecha para que se discutisse amplamente a chamada “economia comportamental“. Ao contrário do que prega a teoria clássica da economia, as decisões humanas não são totalmente racionais; muitas das nossas escolhas são baseadas em critérios subjetivos e culturais, tornando as decisões de consumo, por exemplo, mais complexas e multifacetadas.

Autor do best-seller Nudge – O Empurrão para a Escolha Certa, Thaler explica no livro por que as pessoas priorizam o consumo no presente em vez de economizar para a aposentadoria: o prazer presente é mais concreto do que o sofrimento no futuro. E como romper com esse comportamento que pode comprometer a saúde financeira? A resposta pode estar nos nudges – definido como gatilhos ou estímulos que ajudam o usuário a tomar decisões que racionalmente o beneficiariam, enquanto preservam sua liberdade de escolha. Essa abordagem, que ficou conhecida como paternalismo libertário, é um mecanismo que dialoga com as necessidades das políticas públicas no Brasil.

É nesse contexto que a Movva atua. O negócio de impacto social utiliza inteligência artificial aplicada à economia comportamental; a partir da análise de dados, cria e envia mensagens para influenciar comportamentos positivos associados ao engajamento educacional, prevenção de inadimplência e formação de hábitos financeiros saudáveis. Com metodologia validada pela Universidade de Zurich e pela Universidade de Stanford, a startup foi fundada em 2012 – com o antigo nome MGov – por Guilherme Lichand, Marcos Lopes e Rafael Vivolo.

Os empreendedores desenvolveram os nudgebots: robozinhos como os chatbots, mas que são focados em mudança de hábito. Na prática, a solução une os nudges – reforços positivos que sugerem comportamentos e incentivam escolhas que promovam a mudança de comportamento – aos bots, que são programas de computador criados para realizar tarefas repetitivas e automatizadas. Os nudgebots atuam em comportamentos que podem ser efetivamente mudados por meio de lembretes e nudges enviados de forma persistente, formando novos hábitos. Por meio de algoritmos que utilizam a inteligência artificial, o sistema manda mensagens para maximizar o impacto positivo na construção de novos comportamentos.

Para o engajamento educacional, desenvolveram a solução Eduq+, que envia nudges semanais, via SMS, com conteúdos e atividades incentivando coordenadores, professores e familiares a se engajarem na educação de jovens e crianças. Já o Poupe+, outra solução da empresa, atua na prevenção de inadimplência e formação de hábitos saudáveis focados na vida financeira. A proposta é ajudar o consumidor a se apropriar de conteúdos financeiros que o ajude a tomar decisões conscientes e financeiramente seguras. Os produtos desenvolvidos pela Movva podem ser aplicados, ainda, para reforçar cultura organizacional, saúde, questões sustentáveis e filantrópicas.

Sobre os resultados da empresa, destaco dois. Na avaliação realizada em Stanford com 19 mil usuários, a solução gerou uma diminuição da taxa de repetência em 33%; aumento de 15% na participação escolar; aumento de um quarto de proficiência em matemática; e retorno em relação ao custo investido (ROI) foi de R$ 12,44 por real aplicado. A Movva atua no Brasil – em 1.000 municípios com projetos de melhoria de aprendizagem e redução da inadimplência –, além de Estados Unidos, Costa do Marfim, República Dominicana e Alemanha. Possui 200 mil usuários ativos e já impactou 800 mil pessoas.

Em sete anos de jornada, os empreendedores têm auxiliado organizações do setor público e privado a formar hábitos positivos entre cidadãos e consumidores. Acredito na economia comportamental e na premissa de que com informação de qualidade podemos inspirar boas práticas para que o brasileiro possa fazer melhores escolhas.

* Maure Pessanha é coempreendedora e diretora-executiva da Artemisia, organização pioneira no fomento e na disseminação de negócios de impacto social no Brasil.