Social tech usa inteligência de dados para auxiliar empresas a implementar o “S” da agenda ESG

As leis de incentivo fiscal são importantes instrumentos para financiar projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Com essa premissa, a Simbiose Social torna os investimentos sociais privados mais assertivos para as empresas que fazem uso de mecanismos tais como a Lei Rouanet.

Como negócio de impacto de base tecnológica, a Simbiose Social atua no planejamento e na realização de investimento social privado. Fundada em 2017 por Raphael Mayer, Mathieu Anduze e Tadeu Silva, a social tech coleta e analisa dados por meio de robôs alocados nas diferentes bases públicas envolvidas com as leis de incentivo, nos âmbitos federal, estadual e municipal. De forma pioneira no Brasil, ajuda a otimizar e a democratizar a distribuição dos recursos financeiros entre projetos e organizações sociais que geram alto impacto social, em diferentes localidades do País. A social tech também oferece uma resolução prática para que as empresas possam mexer o ponteiro da implementação do “S” da agenda ESG no Brasil (sigla que classifica as melhores práticas ambientais, sociais e de governança das empresas).

Por meio do sistema inteligente de gerenciamento de dados relativos a mais de 30 mil iniciativas sociais, a equipe da Simbiose oferece uma visão completa do ecossistema de projetos culturais, esportivos e de saúde aprovados em leis de incentivo desde 1992. Com o trabalho do negócio de impacto, 462 projetos já foram impactados diretamente e mais de R$ 350 milhões em investimentos de incentivos fiscais foram movimentados, acessando 18 legislações (sete federais, duas municipais e nove estaduais), de 13 Estados.

Na prática, utilizar inteligência de dados para medir e tornar visíveis as demandas sociais das diferentes regiões do Brasil é um dos primeiros passos para gerar um impacto positivo na sociedade. Para tal, a social tech criou uma nova solução que auxilia as empresas a tomarem as melhores decisões de investimento social com apoio de um algoritmo proprietário que cruza demandas sociais com a oferta de organizações que atuam diretamente com essas causas. Dessa forma, a startup criou metodologias e algoritmos que viabilizam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, em consequência, a Agenda 2030.

Para dividir informações estratégicas sobre essa temática, a social tech realizará o evento Decisões de Impacto, em 1º de setembro, às 17h30, em São Paulo. Na ocasião, os empreendedores divulgarão uma prévia da pesquisa Brasil ODS: desafios para democratizar a transformação por meio do investimento social. Esse levantamento – que foi a base da criação da nova solução – aponta para o futuro do impacto social no país com um recorte no segmento de educação. Além do mapeamento e de detalhes sobre as atualizações da plataforma, o evento contará com um painel voltado a debater a necessidade do uso de dados para escalar a transformação social com importantes atores do ecossistema de impacto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link http://bit.ly/evento-simbiose