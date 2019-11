Sete passos para recrutar colaboradores neste fim de ano

Por Rafael de Souza, consultor do Sebrae-SP

O mercado aquecido com as vendas de fim de ano faz com que esse período seja um dos mais esperados pelos empresários. E o momento exige que as empresas tenham uma equipe preparada para produzir, receber e atender seus clientes com atenção e disposição. Chegou a hora de recrutar e selecionar mais colaboradores para o seu negócio.

Recrutar e selecionar profissionais para a equipe é um processo que exige atenção e tempo. A busca é por pessoas que irão representar e multiplicar o propósito e os valores da marca. Para ajudar você, empreendedor, neste momento, destaco sete passos importantes que podem aumentar as suas chances de sucesso na hora de contratar.

Defina suas necessidades

Quantidade de vagas, cargos, salários, benefícios, jornada de trabalho / horário, qual o tipo de contrato (CLT, temporário, intermitente). Seu contador pode ajudar neste ponto.

Defina o perfil do profissional

Você já ouviu falar do CHA – Conhecimento, Habilidade e Atitude? Pense em cada um desses itens e faça uma lista de necessidades. Muitas empresas contratam por conhecimento técnico e experiência e demitem pelo comportamento. Então, prepare dinâmicas/entrevistas que permitam conhecer os candidatos por completo.

Comunicação

Agora que você já sabe o que precisa, chegou o momento de convidar os profissionais para participar do seu negócio. Prepare uma comunicação criativa, clara e objetiva com as principais informações sobre a vaga e sobre a empresa, além do canal para que os interessados enviem seus currículos. Tenha um canal apenas para essa finalidade. Um e-mail ou número de whatsapp, por exemplo, vai ajudar na sua organização.

Divulgação

Divulgue nas mídias sociais da empresa, por e-mail, em escolas, faculdades, universidades, grupos de whatsapp, peça indicação dos seus colaboradores e acione a sua rede de contatos.

Avaliação dos currículos

Esse trabalho exige dedicação e tempo para avaliar o currículo com o perfil de cada profissional e o quanto eles possuem o CHA (Conhecimento, Habilidade e Atitude) que você desenhou para sua necessidade. Não existe perfil certo ou errado, mas sim os que têm maior sinergia com as necessidades atuais da empresa.

O encontro: momento da verdade

Convide os candidatos selecionados para que vocês se conheçam presencialmente. Você pode fazer entrevista individual ou uma dinâmica de grupo. Para ter maior assertividade na escolha, tenha no mínimo três candidatos por vaga, prepare-se para se conhecerem. Para o sucesso da relação, tanto a empresa quanto o profissional precisam se escolher.

Utilize o currículo do candidato como roteiro da conversa, peça que ele conte sua trajetória destacando erros e acertos de forma que o candidato fale mais sobre ele, assim você poderá ter uma percepção maior sobre o que consta no currículo e avaliar se as atitudes dele estão de acordo com a sua expectativa.

Prepare-se para recepcionar e treinar

Prepare a integração e o treinamento dos colaboradores escolhidos para trabalhar na sua empresa. É importante apresentar equipe, missão, visão, valores, processos e metas da empresa. Alinhe expectativas quanto a atuação e resultados, ofereça-se para suporte sempre que for preciso e estabeleça relação de confiança, com feedback recorrente conforme necessidade.

Caso você não tenha tempo para fazer ou até mesmo não se sinta preparado para conduzir o processo, contrate uma empresa especializada em recrutamento e seleção de colaboradores. Agora, mão na massa e que você tenha excelentes resultados neste fim de ano.