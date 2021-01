Quer empreender em 2021? Veja 10 passos para planejar o novo negócio

Não é incomum as pessoas pensarem, primeiro, no produto que querem vender (e que acreditam faltar no mercado de maneira diferenciada) e, depois, terem suas percepções sobre ele. Daí passam a desejar serem autoridades no assunto, verdadeiros experts, que ainda vão estudar como funciona, o que vender, para quem e quais serão os fornecedores – se é que já não conhecem algum que, justamente, despertou essa ideia de negócio ou desejo de empreender.

Vamos aos fatos. Neste caso, a ordem dos fatores altera os produtos. Ainda que os itens a seguir possam ocorrer em paralelo, o ideal é seguir esta ordem.

Se você quer empreender, precisa encontrar qual dor o seu futuro cliente tem

Defina qual cliente você quer atender e que dor, ou dores, ele tem. Quais as necessidades e expectativas você pode solucionar

Como solucionar essa dor. O que solucionar: produto e/ou serviço Análise da concorrência, se houver

Se você for pioneiro (a) na solução da dor do cliente, deixe muito claro, desde o início, o posicionamento da sua marca. Quem vier depois não terá sido o percussor e sim você. Mas, posicionamento de marca é consequência dos próximos passos. Estudo de viabilidade financeira: investimento, precificação, logística

a. Definição do conceito de negócio;

b. Capital necessário para criar o negócio, o produto e/ou serviço, canais de distribuição, estoque, capital de giro, marketing, etc.;

c. Precificação, embalagens e logística: como fazer o produto chegar ao ciente nas condições que ele deseja. Processos

Criação, fornecedores, produção, compras, tecnologia, estrutura, vendas, gestão administrativa e financeira com visão de promover excelente U.X. (experiência do usuário). Definição de marca

Identidade visual, branding, mix de produtos e serviços e lançamento no canal de distribuição (que sua empresa tenha condições de atender a demanda gerada pelo seu marketing). Ou seja, se você decide vender por e-commerce, saiba que você pode estar vendendo para entregar no Brasil todo. Tem condições de entregar no prazo e com a qualidade divulgadas? People + T.I serão seus melhores aliados

As pessoas certas nas funções corretas entregam o melhor que você tem a oferecer hoje em dia. E tecnologia é um meio de fazer bem feito, gerar histórico e estatística de tudo para que você possa se planejar sempre. Pivote por alguns dias com conhecidos, sem muito alarde

Deixe que as pessoas tomem conhecimento de sua marca, faça os ajustes necessários da forma mais consciente e profissional possível. Lance sua marca e faça desse 2021 o grande ano de sua vida

* Ana Vecchi é consultora de empresas, CEO na Ana Vecchi Business Consulting, professora universitária e de MBAs, pós-graduada em marketing e com MBA em varejo e franquias. Atua no franchising há 28 anos em inteligência na criação e na expansão de negócios em rede