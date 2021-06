Preocupe-se com o básico do marketing antes de querer vender algo

Por Caroline Minucci, consultora especialista em marketing, vendas e marketing digital do Sebrae-SP

É engraçado quando falamos em marketing e as pessoas logo pensam: “minhas postagens”; “minhas vendas”; “tráfego pago”; “vou contratar alguém para fazer X coisa”, etc. Porém, ninguém se preocupa com o básico do marketing. E o que é o básico em marketing?

Básico é entender o cliente com o olhar do cliente (e não com o seu);

Básico é o consumidor entender o seu valor, sem você ficar forçando ele para isso;

Básico é ser único em algum aspecto que te diferencie dos seus concorrentes;

Básico é criar serviços e produtos que atendam a “dor” do outro lado da ponte (mercado) e não simplesmente pensar em algo e sair tentando vender desesperadamente;

Básico é saber como você quer “marcar” o mercado e saber ser significativo nele;

Básico é se relacionar com o cliente, entendendo que ele é um ser humano como você – e não diferente, fora do seu negócio.

Pensando nisso, fica claro que antes de querer vender algo para alguém, você precisa conhecer seu público ou, minimamente, se preocupar com toda a experiência que ele terá com a sua marca (desde a primeira impressão do seu post até o cheiro da sua embalagem, sua conversa no WhatsApp).

E você estará concorrendo com grandes marcas e empresas mais antigas que você no mercado? Sim, e isso não vai mudar! O cliente não vai “passar a mão na sua cabeça” porque você está começando ou está com dificuldades. Ele quer a melhor opção de consumo e fará suas escolhas baseado nisso.

Muitas empresas investem altas quantias em ferramentas e contratações como se estivessem terceirizando essa preocupação que, no máximo, deve ser delegada e não largada na mão de terceiros. Então, antes de querer vender desesperadamente e sair pagando para que outros façam certas operações, entenda o básico, se aprofunde no seu mercado e, de fato, cuide do seu negócio.

Acredito que sempre existe alguém pensando em formas de atender melhor seu cliente e, para o bem do seu faturamento presente e futuro, que esse alguém seja você!

