Premiação com recorde de inscritos consagra os melhores do setor de franquias

Na última sexta-feira, 26, às 19h30 iniciava a festa que iria coroar os que mais contribuem para um franchising a cada ano melhor. Éramos cerca de mil pessoas dispostas a homenagear e comemorar um sistema que tem por princípio ser colaborativo, em que franqueador e franqueados aprendem com os consumidores e compartilham conhecimento com a rede franqueada (learning network) e, ainda, entre tantos outros aspectos, vem buscando ano a ano se tornar definitivamente sustentável.

Estar presente no evento, o Prêmio ABF Destaque Franchising 2019, da Associação Brasileira de Franchising, que chancela franqueadoras com o Selo de Excelência em Franchising, é como estar em casa, revendo amigos que são empresários e executivos de empresas de que muitos de nós (consultores, advogados, arquitetos) fazemos parte. Ajudamos a construir um franchising responsável desde a época em que menos de 15 empresas recebiam o prêmio, quando nem 30 se inscreviam para concorrer a ele. Hoje passam de 270 o número de inscritas. De prêmio se tornou selo. E novas categorias foram surgindo ao longo destes 29 anos.

Me enche de orgulho e alegria estar entre tantas pessoas que reconhecem que, há quase 30 anos, participo da construção de um franchising responsável, sustentável, evolutivo, de relacionamento transparente, ganha/ganha. Que não aceito nivelar o grau de profissionalismo das franqueadoras por baixo. A régua tem que subir sempre.

Franqueadores, em geral, consideram que críticas são valiosas, desde que construtivas e mais bem aceitas quando feitas pelos que vivem o sistema há mais tempo, que estudam a evolução do mesmo desde seu início no Brasil e quais foram as mudanças, os preços pagos pelas escolhas erradas e os bônus pelos riscos calculados e ultrapassados.

Foi como José Rubens, franqueador da Guia-se Negócios pela internet, comentou antes de receber o 7º selo consecutivo: “Como alguém que não tem filho pode me dar conselhos de como criar um?” Foi um questionamento sobre como alguém que não é ou não foi franqueador, nem consultor ou advogado de franqueadores, pode julgar o que é certo ou errado, na gestão de uma rede franqueada? Sendo que, no caso do Selo de Excelência da ABF, os franqueados das redes ratificam a chancela entregue pela associação, por meio de pesquisa realizada com eles.

Festa impecável, um astral delicioso, a sensível homenagem ao notório Robinson Shiba, da China in Box e Gendai, um shark tank, músico e jogador de tênis, dentista e dono de delivery chinês, amigo e querido de todos! Um momento emocionante em que vemos como alguém tão especial e simples, ao mesmo tempo, pode inspirar tanta gente.

Todos que ganharam a excelência naquela noite lutaram por ela junto aos seus franqueados. Jornalismo, Sustentabilidade e Trabalho Acadêmico também trazem seus momentos emocionantes. Na categoria Jornal Impresso, Letícia Ginak e Bianca Soares ganharam com a reportagem 92% das franquias investem em inovação, publicada neste jornal. Elas tinham a nossa torcida!

E é toda uma corrente que busca trazer o melhor do franchising, as melhores práticas e onde todos os steakholders do franchising brasileiro querem confraternizar e brindar por melhores tempos, economia e resultados a todos!

Parabéns, André Friedheim, a festa teve a sua cara e o seu astral! Franqueadores e equipes, parabéns e seguimos em frente com novidades, novas ferramentas de gestão e as adaptações necessárias para um 2019 vencedor!

* Ana Vecchi é consultora de empresas, CEO na Ana Vecchi Business Consulting, professora universitária e de MBAs, pós-graduada em marketing e com MBA em varejo e franquias. Atua no franchising há 28 anos em inteligência na criação e expansão de negócios em rede.