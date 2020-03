Prefeitura dispõe números de WhatsApp para ajudar empreendedores em tempo real

A partir de segunda-feira (23), a Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, passará a oferecer orientação e atendimento online para os empreendedores da cidade por tempo indeterminado.

Para utilizar o serviço, não é necessário estar vinculado a nenhum projeto da Prefeitura. Todo e qualquer empreendedor pode entrar em contato por WhatsApp (números abaixo), meio que será utilizado para tirar dúvidas e buscar orientações para driblar a crise econômica.

As orientações que serão fornecidas são:

Formalização do MEI – microempreendedor individual Declaração Anual do Simples Nacional Alteração de CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas Cancelamento do cadastro do MEI Parcelamento do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) – leia sobre o adiamento do pagamento mais abaixo Emissão da senha web Configuração de Nota Fiscal Paulista Consulta do CCM (Cadastro de Contribuintes Mobiliários), CCMEI (Certificado de Condição de Microempreendedor Individual) e CNPJ

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e é dividido por zonas da cidade. Abaixo, confira os contatos dos agentes locais:

Zona Central: (11) 97207-8260

Zona Norte: (11) 94498-4385

Zona Oeste: (11) 94159-5378

Zona Leste 1: (11) 99842-9275

Zona Leste 2: (11) 97352-8802

Zona Sul 1: (11) 95781-6196

Zona Sul 2: (11) 95666-7134

Também foram disponibilizados telefones para atendimento geral, que são:

(11) 3589-8536

(11) 3876-8536

(11) 94548-9513

(11) 99335-0778

(11) 99449-1311

Governo adia pagamento do DAS

O governo federal anunciou na quarta-feira (18) o adiamento do pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) pelo período de três meses (abril, maio e junho). Esse é o único tributo mensal obrigatório que o MEI (microempreendedor individual) precisa pagar à União. Com isso, a agenda de pagamento da DAS fica da seguinte forma: