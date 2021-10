Plataforma digital ajuda gestores públicos a atuar com programa do SUS

O Ministério da Saúde reestruturou a forma de enviar recursos aos municípios para investir nos cuidados básicos em saúde. O programa Previne Brasil busca incentivar o poder público municipal a cadastrar mais usuários nos postos de saúde com o objetivo de ampliar o vínculo entre pacientes e equipes de saúde local. Instituído em novembro de 2019, o modelo de financiamento alterou formas de repasses das transferências – que passaram a ser submetidas a critérios como capacitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. O mecanismo requer maior planejamento dos gestores com a Atenção Básica da Saúde.

Diante do modelo do Previne Brasil e das demandas geradas pela pandemia do novo coronavírus – que trouxe maior clareza sobre a necessidade de inovar e acelerar as transformações na saúde pública do Brasil –, podemos enxergar a importância de soluções de impacto social vocacionadas para trazer inovação à Atenção Primária à Saúde. Uma delas é a Impulso Gov.

Leia Também Empreendedores usam tecnologia para gerar impacto social na pandemia

Organização sem fins lucrativos que usa dados e tecnologia para transformar a saúde pública brasileira, Impulso Gov desenvolve produtos digitais para que o poder público (municipal e estadual) possa aprimorar a própria gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). No cerne da atuação dos empreendedores, Isabel Opice e João Abreu, está o desejo de que os cidadãos brasileiros, sem exceção, tenham direito a uma vida saudável.

Durante a pandemia, os esforços foram destinados a apoiar governos no combate à covid-19; para isso, criaram a plataforma coronacidades.org – iniciativa que já teve mais de 200 mil acessos de gestores públicos.

Inspirados pelo desempenho e pelo impacto das ações que endereçam os desafios da gestão da saúde pública, os empreendedores lançarão, ainda neste ano, o Impulso Previne – um assistente virtual gratuito que permite ao gestor público visualizar, de forma simples e clara, o desempenho do município ao analisar os indicadores de performance estabelecidos pelo novo programa de financiamento à atenção primária, ou seja, no programa Previne Brasil.

A plataforma reúne informações atualizadas de todos os municípios brasileiros, permitindo ao gestor público visualizar e entender, rapidamente, como está a cobertura vacinal da cidade, por exemplo. Há dados que identificam, inclusive, quantas pessoas podem estar invisíveis para o SUS. Na prática, a solução oferece consultoria personalizada em saúde pública com o objetivo de apoiar o poder público no processo de melhoria dos indicadores e auxiliar no incremento da arrecadação municipal à luz do Previne Brasil.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo

É importante ressaltar que cada real destinado à solução Impulso Previne se converte em R$ 115 que serão investidos na atenção primária. Isso porque, com a melhoria de metas e indicadores, a solução auxilia os municípios brasileiros a garantirem, no primeiro ano, mais de R$ 600 milhões para investimento na Atenção Básica; mais de 150 mil crianças devidamente vacinadas; 2,4 milhões de mulheres realizando exames citopatológicos; 3,8 milhões de diabéticos e hipertensos acompanhados; e menos óbitos por causas evitáveis.

Desde 2020, a Impulso Gov é apoiada pela iniciativa Plataforma de Inovação Aberta em Atenção Primária à Saúde, um programa inédito no País, liderado pela coalizão formada entre Artemisia e Umane, com apoio do BID e Arapyaú. A iniciativa tem o objetivo de criar pontes entre as inovações criadas por empreendedores de impacto e os desafios dos gestores públicos em saúde e acelerar as transformações que precisamos na melhoria da qualidade da saúde pública.

* Maure Pessanha é empreendedora e diretora-executiva da Artemisia, organização pioneira no fomento e na disseminação de negócios de impacto social no Brasil.