As oportunidades de empreender negócios de impacto social e ambiental em reciclagem

No Brasil, somente 5,3% do lixo produzido – materiais secos, potencialmente recicláveis – é reciclado. Com isso, boa parte dos materiais tem como destino aterros e lixões, portanto, o solo. Ao levarmos em consideração o potencial desperdiçado de produzir recursos econômicos e de gerar empregos, chegamos à conclusão óbvia de que o País está enterrando dinheiro.

O fato é que de erro de design a uma oportunidade concreta para empreender com impacto socioambiental, o lixo precisa ser entendido com uma nova chave de leitura, pois a geração de resíduos permanece crescente, assim como a persistência dos lixões e a histórica desvalorização dos profissionais de reciclagem. Na prática, estamos falhando em seguir princípios básicos e precisamos ganhar eficiência na forma como utilizamos os recursos ambientais e trazer melhores condições ao elo vulnerável do setor.

Na coluna anterior, trouxe sete oportunidades para negócios de impacto social e ambiental mapeados pela Tese de Impacto Socioambiental em Reciclagem. Volto ao tema neste artigo, destacando outras seis oportunidades que compõem a totalidade do levantamento conduzido pela Artemisia e Gerdau.

Oportunidade #8

Soluções inovadoras para recuperação de resíduos eletrônicos

Entre as soluções propostas por essa oitava oportunidade, destaque para as que oferecem coleta (transporte ou pontos fixos), logística e descarte adequado do lixo eletrônico de residências, condomínios e empresas; as que realizam correta separação ou aproveitamento do resíduo eletrônico para revenda ou descarte correto; e as que desenvolvem produtos a partir dos resíduos eletrônicos ou da matéria-prima reciclada.

A ReUrbi é um dos exemplos que ilustra essa oportunidade. A empresa atua com coleta e descarte correto dos resíduos eletrônicos de TI; valorização e remuneração justa; reciclagem; recondicionamento de equipamentos, estendendo a vida útil de aparelhos de TI e realizando a sua comercialização a preços acessíveis; e cria, ainda, relatórios que proporcionam transparência de todos os dados do processo. Além disso, aplica parte dos resultados em projetos de inclusão sociodigital por meio do Instituto Reurbi, que realizou mais de 80 projetos sociais e impactou mais de 63 mil pessoas, com o objetivo de diminuir as desigualdades existentes no país.

Oportunidade #9

Soluções inovadoras para reciclagem de resíduos da construção civil e demolição

Entre as soluções bem-vindas, destaque para as que realizam a cadeia do início ao fim da logística reversa dos resíduos da construção civil (geração, transporte, separação/reciclagem e destinação correta) para diminuição desses descartes em aterros; e as que realizam o reaproveitamento de resíduos por meio de doação ou revenda a baixo custo para a reutilização. Entre as empresas que atuam dentro da oportunidade está a LandApp.

Por meio de tecnologia e big data, o negócio oferece a gestão e rastreabilidade de todo o transporte de resíduos sólidos e materiais da construção civil, promovendo um conceito de aterro zero. Outro foco é a melhoria na qualidade de trabalho e aumento de renda dos coletores (caminhoneiros), que recebem melhores oportunidades e informações logísticas para o transporte adequado.

Oportunidade #10

Moda responsável e sustentável a partir da reciclagem de resíduos têxteis

A oportunidade fala sobre novos produtos criados com resíduos têxteis descartados, com uma lógica de lixo zero e dando possibilidade de aumento de renda para as pessoas; e as que fomentem a circularidade de acessórios e peças de vestuário que virariam resíduos, por meio de brechós on-line, doações, entre outros.

Como exemplo, destaco a Retalhar – negócio especializado na logística reversa de resíduos têxteis. Oferecem serviços de coleta e reciclagem de resíduos, tanto na fase pré-consumo, como na fase pós-consumo, atendendo tanto indústrias como redes varejistas do setor. Participam da Plataforma Circular Cotton Move, iniciativa que gerencia um sistema de logística reversa e conta com 200 pontos de descarte e aquisição de novos produtos, presentes em todas as regiões do país.

Oportunidade #11

Facilitação de compostagem para pequenos e grandes geradores

O destaque da oportunidade são empresas que oferecem ao consumidor a possibilidade de dar a destinação correta ao resíduo orgânico (por meio da compostagem, de serviços ou produtos); as que realizam a compostagem de resíduos orgânicos e criam produtos ecológicos a partir do processo; e que ofereçam o serviço de compostagem para grandes geradores (condomínios ou indústria) com maior presença da tecnologia.

Alinhada à oportunidade está a VideVerde, um negócio que realiza o ciclo orgânico completo: coleta os resíduos orgânicos em pequenos, médios e grandes geradores (públicos e privados); conduz compostagem, fazendo com que o lixo vire fonte de vida por meio do composto orgânico; e realiza a produção de alimentos 100% orgânicos, que são vendidos no mercado.

Oportunidade #12

Rastreabilidade e logística reversa eficiente

Entre as soluções bem-vindas, destaque para as que utilizam tecnologia (blockchain, por exemplo) para a rastreabilidade dos resíduos desde a geração, o transporte, a separação/reciclagem e destinação correta ou reaproveitamento; as tecnológicas que possibilitem a geração e gestão de dados de todo o processo de logística reversa para a criação de relatórios e documentos necessários (demandados pela legislação); as que ofereçam uma certificação ambiental de logística reversa adequada; e soluções que utilizem uma rede de cooperativas ou de catadores existentes para compor a cadeia de logística reversa.

Trashin é um dos destaques dessa oportunidade. O negócio realiza a gestão de resíduos e a logística reversa por meio dos seguintes passos: educação para a separação adequada; coleta de forma programada e adaptada à rotina; destinação correta de todos os resíduos; e certificação de reciclagem correta. Para realizar todo o processo, o negócio conecta os produtos com a cadeia já existente de coletores e/ou cooperativas, prezando pelo seu desenvolvimento e pela geração de renda.

Oportunidade #13

Gestão e transparência de governos municipais

A última oportunidade mapeada pela Tese destaca as iniciativas capazes de engajar o cidadão no sistema de logística reversa de resíduos (recicláveis ou não), que tragam melhorias para a coleta seletiva; as que ofereçam tecnologias capazes de melhorar a gestão do início ao fim da cadeia da logística reversa de resíduos nos municípios, gerando transparência de dados e ferramentas para a melhoria de estratégias e políticas públicas; soluções que ofereçam melhorias nas estratégias de gestão e finanças do município – a fim de liberar espaço para um olhar mais voltado à reciclagem, à logística reversa e a outros elementos importantes na cadeia; e as que aprimorem as informações de reciclagem nos municípios e que facilitem a pesquisa de dados referentes à Economia Circular por parte da sociedade em geral.

Como exemplo, o GreenPlat: software CTRe de gestão e rastreio de resíduos para o setor público. Para as cidades, o negócio oferece solução de monitoramento e auditoria em tempo real do transporte de resíduos de grandes geradores, dando, assim, o poder de fiscalização para o gestor público. Tem um case na cidade de São Paulo com inúmeros resultados positivos, registrando mais de 700 mil empresas e 700 transportadoras, possibilitando a criação de políticas públicas mais assertivas, redução do custo público e aumento da reciclagem.

Para finalizar essa série de artigos sobre as oportunidades de empreender com impacto dentro da temática da reciclagem, ressalto que melhorar a gestão de resíduos impacta diretamente 13 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Erradicação da Pobreza; Fome Zero e Agricultura Sustentável; Saúde e Bem-Estar; Educação de Qualidade; Água Potável e Saneamento; Trabalho Decente e Crescimento Econômico; Indústria, Inovação e Infraestrutura; Redução das Desigualdades; Cidades e Comunidades Sustentáveis; Consumo e Produção Responsáveis; Ação contra a Mudança Global do Clima; Vida na Água; e Vida Terrestre.