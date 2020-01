O que fazer e não fazer na hora do pitch?

Por Mariana Rossatti Molina, gestora de projetos do Sebrae-SP

Muito usado para apresentar uma ideia de negócio para investidores ou para participar de processos seletivos de programas de incubação e aceleração, o pitch, em sua essência, é um discurso de vendas. Pode ser apresentado em vários formatos, ter duração variável, ser estruturado com apoio de slides (ou somente com slides, caso do pitch deck) e ainda ser apenas discursado pelo empreendedor. A técnica de pitch também pode ser utilizada para apresentar a empresa a um potencial cliente, parceiro ou em eventos abertos para o público.

O pitch tem como objetivo principal comunicar sua ideia/negócio para garantir o interesse do outro em querer saber mais ou instigá-lo a ter alguma ação (entrar em no site da empresa, marcar um café, iniciar uma negociação, seguir a página nas redes sociais, etc).

Entender o investidor, suas motivações, medos e necessidades é o primeiro passo para falar sua língua e chamar sua atenção por meio do picth. Apesar de existirem alguns padrões e ordens lógicas que os investidores estão acostumados, você pode inovar e ser criativo também. Uso como exemplo o caso da Babble, que estruturou o discurso de vendas com a temática “porque você não deveria comprar minha empresa” e conseguiu o investimento. O storytelling costuma prender a atenção do ouvinte quando bem utilizado.

O que pode ser feito:

O investidor tem uma tese que direciona os seus investimentos. Aprenda mais sobre ela. Existem diferenças entre os tipos de investimento também, sendo que alguns são mais adequados para cada estágio do negócio ou startup. Mostre que entende profundamente o problema, o mercado e o cliente do seu negócio. O investidor quer indicadores de tração e resultado: já existem vendas? Quais são os seus indicadores? Quais os resultados já foram alcançados? Nada fala mais alto do que os números e resultados alcançados (se você já os tem). Não é você falando bem do seu negócio, é o mercado falando que está vendo valor e já está comprando. Investidor de startup busca negócios com potencial de escalar. O seu modelo de negócios é escalável? Mostre que o time é capaz (não adianta ter uma ótima ideia se não há um time capaz de entregá-la). Mostre o seu diferencial em relação ao que já existe no mercado.

E o que não deve ser feito: