O impacto da alta do dólar nas PMEs e como elas podem fazer para se proteger

João Carlos Natal, consultor do Sebrae-SP

A alta do dólar, cuja cotação ultrapassou o patamar dos R$ 4 – quase R$ 5, já influencia a inflação brasileira. O problema é que as micro e pequenas empresas são mais suscetíveis à variação cambial porque têm menos capital de giro para cobrir possíveis imprevistos.

Com a alta do dólar, os micro e pequenos empresários (importadores) que compram produtos em dólar e revendem em real têm pela frente o desafio de manter a clientela sem reduzir a margem de lucro e prejudicar as finanças do negócio.

Por este motivo, os pequenos importadores devem priorizar produtos menos expostos à concorrência. A venda de matéria-prima, por exemplo, está muito ligada ao preço. Perfumes importados, contudo, não estão tão sujeitos à variação cambial porque o consumidor, na maioria das vezes, está disposto a pagar um preço mais caro por eles.

Exemplos de empresas afetadas:

Padarias (pãozinho = trigo);

Confecções (o tecido é produzido no País, mas os pigmentos que colorem a roupa são de fora);

Importadoras;

Agências de viagem;

Mercearias, supermercados que trabalham com produtos importados (Páscoa = bacalhau, azeites etc…);

Empresas que trabalham com o trigo e etc.

10 dicas para lidar com a alta do dólar: