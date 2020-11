Negócios com propósito têm destaque na Semana Global de Empreendedorismo

Criada em 2007 com o objetivo de disseminar a cultura empreendedora no mundo, a Semana Global de Empreendedorismo (SGE) encontrou um campo fértil no Brasil. Quando o movimento aportou no País, em 2008, começou a trilhar uma jornada que culminou em uma mobilização que, nos últimos três anos, reúne mais de 2,5 milhões de pessoas por edição.

Hoje, entre os 170 países participantes, temos um papel de destaque não somente pelo número de participantes ou consistente programação, mas por colaborarmos com reflexões pertinentes sobre os caminhos viáveis para fomentar e apoiar uma nova geração de empreendedores e empreendedoras.

Leia Também PIX deve ajudar pequenos também na gestão do negócio

Membro do Conselho Nacional da Semana Global de Empreendedorismo, a Artemisia apoia a iniciativa – que, em 2020, será conduzida de 16 a 22 de novembro (confira aqui no site) e terá como tema “A retomada da economia e o papel do empreendedorismo” – com um olhar voltado para os negócios de impacto social.

Como parte da reflexão de um ano tão desafiador, a organização vai debater como os negócios com propósito têm atuado com produtos e serviços voltados à população de menor renda. O bate-papo contará com a participação dos empreendedores Marden Rodrigues (Barkus Educacional); Michelle Fernandes (Boutique de Krioula); e João Guedes (Emperifa). A mediação será de Felipe Alves, da Artemisia.

O webinar gratuito “Negócios com propósito que estão dando a volta por cima”, que será realizado em 17 de novembro, às 11h (acesse o site aqui), acontece em um momento no qual a inovação social assume uma importância gigantesca; o empreendedorismo com propósito e o impacto positivo na sociedade devem ser amplamente debatido para inspirar novas iniciativas e para que esses homens e mulheres possam compartilhar dúvidas e aprendizados.

Para nós, essa é uma oportunidade preciosa para disseminarmos informações qualificadas e falarmos sobre um ecossistema que tem se transformado para criar produtos e soluções que endereçam os principais desafios da população em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Convido todos e todas a participarem para saber mais sobre empreendedores que estão conseguindo navegar pela crise imposta pela pandemia e que continuam a gerar impacto positivo na nossa sociedade.