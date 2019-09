Negócio democratiza ensino de inglês para jovens dentro das escolas

Pesquisa conduzida pelo British Council em sete países da América Latina aponta uma relação direta entre melhores perspectivas de emprego e fluência na língua inglesa. Embora de suma importância para que os jovens tenham acesso a melhores oportunidades culturais, educacionais e profissionais, apenas 5% dos brasileiros dominam o idioma, sendo 1% fluente.

Entre os principais motivos para esse baixo índice, está o fato de os cursos particulares terem valores proibitivos para a população em situação de vulnerabilidade econômica. Para transformar essa realidade e potencializar a mobilidade social via fluência da língua, negócios de impacto social têm surgido com ferramentas que democratizam o aprendizado.

Um dos exemplos é a EduSim. Fundada em 2014 pelo empreendedor alemão Jan Krutzinna, a empresa conta com o ChatClass – assistente digital ou robô de inglês –, que via WhatsApp transforma dados em experiência personalizada para cada aluno, trazendo um rico intercâmbio cultural; com inteligência artificial, auxilia estudantes e professores. A startup de Nova York com sede no Brasil atua com o objetivo de melhorar o inglês dos alunos e alunas de escolas públicas e privadas, promover a conversação com professores nativos, além de trazer exercícios interativos e nivelados.

A equipe é formada por especialistas em educação e tecnologia com décadas de experiência acadêmica e profissional em instituições como Organização das Nações Unidas (ONU), Universidade de Harvard, McKinsey & Company, Instituto Ayrton Senna, entre outros.

O negócio investe no aprendizado personalizado por níveis e interesse, tendo por público-alvo os alunos do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. Com a EduSim – que conta com iniciativas por todo o Brasil e na Alemanha –, as escolas podem oferecer aulas de inglês de qualidade dentro do próprio estabelecimento, incorporando uma solução barata e escalável.

Para potencializar o impacto da ferramenta, a EduSim desenvolveu a primeira Olimpíada de Inglês digital e gratuita do Brasil – movimento em parceria com o Regional English Language Office da Embaixada Americana e Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed). O evento, que começou no dia 2 e vai até esta sexta-feira, 27, é gratuito e conta com premiação para professores e estudantes.

Entre os diferenciais da competição, a curadoria de conteúdos de Língua Inglesa alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a prática de escrita e escuta. Na competição, que reúne 110 mil estudantes e 5 mil professores, os alunos vão receber diariamente novos exercícios. Há atividades em grupo e os professores podem realizar dinâmicas valendo pontuação nas salas de aula. As inscrições ainda estão abertas pelo site do evento.

* Maure Pessanha é empreendedora e diretora-executiva da Artemisia, organização pioneira no fomento e na disseminação de negócios de impacto social no Brasil.