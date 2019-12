Natal é hora do empreendedor vender mais e lucrar, sem promoções

Por Vanessa Helena de Oliveira Alves, consultora do Sebrae-SP

O Natal é mais do que uma data. É um período de vendas. Aproveite a oportunidade para diferenciar-se da concorrência e deixar sua marca mais conhecida. Para conquistar novos clientes. Faça um atendimento encantador e assim conquiste o cliente para vendas durante todo o ano.

Aumente as vendas. Nesse período, o faturamento de várias empresas pode triplicar. Programe o estoque e a equipe de atendimento para não falhar em atendimento com um fluxo muito maior de pessoas em contato com sua empresa.

Amplie a lucratividade. É hora de ganhar dinheiro, ter produtos e atendimento diferenciado que atenda a necessidade do cliente. Não é hora de liquidação.

Confira 3 dicas para vender mais:

Que tipo de cliente sua empresa atende?

Quais as necessidades e dores que seus produtos e serviços satisfazem e encantam? Que novos clientes podem ser atraídos nesse período? As respostas para essas perguntas fazem você acertar no mix de produtos oferecidos e possibilita que o empresário planeje compras de estoque. No Natal não pode faltar produtos, não é mesmo?

Quantas pessoas vão ajudar no atendimento? Faça um planejamento em número de pessoas e também de treinamento para que o atendimento a ser prestado seja o mais encantador do mercado, afinal, Natal é um período lindo e emocionante e o cliente quer uma experiência de compra que supere sua expectativa.

Cuide da aparência da loja

A frente está atrativa? Tem produtos em destaque na vitrine? A exposição dos produtos estimula as vendas?

Tem empresa que pensa que só porque estamos no período de Natal as vendas vão acontecer sozinhas. Não é bem assim. A loja tem que “ser e parecer” a solução que o cliente procura. Invista a criatividade na decoração natalina. Isso estabelece uma ligação emocional com os clientes. Entre no clima!

Sua empresa cuida da divulgação?

Entre os vários canais de divulgação, um muito utilizado são as redes sociais. As suas estão atualizadas? Tem conteúdos relevantes para seu cliente? Tem dicas de presentes?

Lembre-se de que é um período de aumento de venda e de muito trabalho. Não esqueça coisas importantes com a correria. É essencial apresentar-se como uma empresa inovadora e atualizada.