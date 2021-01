Não deixe que 2021 seja uma espécie de ‘2020 parte 2’ para o empreendedorismo

Não deveríamos entrar em 2021 apenas com esperança, votos de um ano melhor e todos aquelas metas e planos que fazemos a cada ano. Em dezembro de 2019, pedimos e acreditamos que tudo seria melhor, já que vínhamos superando a “última” crise, que durou anos. Não podíamos imaginar o que estava por vir. Só que agora já sabemos.

Aprendemos com o que nem sabíamos. As redes franqueadas se recriaram, o consumidor buscou novas formas de comprar e mudou seu comportamento.

Leia Também Perspectivas para o empreendedorismo em 2021 reforçam inclusão digital

Sim, devemos acreditar que haverá melhorias. As empresas aprimoraram seus modelos de gestão e vendas, assim como os clientes entenderam quem os atende melhor.

A expansão de franquias é um dos grandes desejos de franqueadores. Porém, a responsabilidade dessas expansões e a velocidade de instalação de novos pontos de vendas não podem acontecer como se a economia estivesse robusta. A justificativa de que uma marca precisa abrir 100 novas lojas em 1 ano não faz o menor sentido, nem mesmo em tempos de estabilidade. Por isso, essa pode ser uma tragédia anunciada no franchising.

Recado para os franqueadores e franqueados futuros: não entre na conversa de expansões agressivas e que é possível existir mais de 300 lojas de uma nova marca em um mercado ainda desconhecido.

Quando chamo 2021 de 2020 parte 2, quero mostrar que, dependendo da cultura, consciência e atitude de empresários do franchising (ou de outros modelos de expansão), teremos notícias de mais franqueados falindo e lojas fechando. E a justificativa será a pandemia do novo coronavírus aliada às particularidades do governo.

Vamos ser conscientes e responsáveis sobre as escolhas que fazemos no empreendedorismo e sobre os sócios que buscamos e assumimos.

Fique alerta para que a sua esperança em empreender em 2021 não se torne um pesadelo. As regras e os passos continuam muito similares, só que com o histórico de um ano que pode ter sido o pior de todos. Não ajude a criar ou aumentar a estatística de que 2021 será como 2020.

Desejo um feliz 2021 com todas as energias renovadas, com critério e maturidade para investir, gerar empregos e realizar sonhos em um cenário que, hoje, você já conhece.