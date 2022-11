Negócios de impacto inovam para o avanço da atenção primária à saúde no Brasil

A pandemia trouxe uma maior clareza sobre a urgente necessidade de inovar e acelerar as transformações na saúde no Brasil, especialmente no tocante à atenção primária à saúde (APS) – ela é o acesso da população aos cuidados médicos, sendo responsável por atender de 80% a 90% das necessidades de atendimento médico de um indivíduo ao longo da vida, de acordo com a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS-Brasil).

Em síntese, isso ocorre por ter uma oferta abrangente de serviços que vão da promoção básica de saúde e prevenção ao monitoramento de doenças crônicas e cuidados paliativos. Na prática, é eficaz tanto ao lidar com as causas de doenças e riscos à saúde quanto em responder aos desafios emergentes que podem ameaçar o futuro da população.

Existem, de forma bastante resumida, três elos desta dinâmica que envolve a APS: em uma ponta, a população brasileira – que ficou ainda mais vulnerável nesse cenário pós-pandemia; em outra, as inovações tecnológicas que têm sido criadas por empreendedores de todo o Brasil; no centro, temos de considerar os serviços públicos, que podem se beneficiar de tais inovações para eficiência na atuação.

Diante do tamanho dos desafios que encaramos no tema da saúde, é nítida a importância de conectar tais inovações com os territórios para avançarmos a agenda da saúde.

O fato é que, ainda hoje, há um enorme distanciamento entre esses elos. Fora isso, do lado dos negócios, existem entraves enormes no que tange a criação de modelos viáveis para este segmento e o acesso a recursos financeiros para testar as soluções em campo e garantir boa articulação com os agentes públicos.

Para fazer essa ponte, a Plataforma de Inovação Aberta em Atenção Primária à Saúde selecionou três healthtechs para testarem soluções em campo em uma primeira edição do programa.

Resultado da coalizão da Artemisia e Umane – com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) –, a iniciativa destinou R$ 100 mil para cada uma delas investir no aprimoramento de soluções voltadas a melhorar a qualidade do atendimento de saúde prestado em municípios. Para exemplificar a potência das soluções, trago detalhes da epHealth.

Fundada em 2015 por Pedro Marton Pereira e Paulo Sergio P. Pereira, a epHealth tem se aprofundado na atuação da saúde primária. A plataforma de dados foi criada para otimizar o cotidiano dos profissionais de saúde e oferecer às prefeituras uma solução assertiva para o mapeamento populacional: coleta, análise e gestão de dados – um dos grandes desafios do setor da saúde.

No cerne da empresa, o propósito de fortalecer o elo entre o Estado e os cidadãos, promovendo impacto social com um sistema de saúde seguro e promissor. Na essência, a empresa oferece soluções inteligentes e acessíveis para minimizar os entraves do setor, contando com o apoio de tecnologia de ponta.

A plataforma é composta por:

epSocial: aplicativo de uso dos agentes de saúde, de endemias e de saúde indígena;

epPro: solução SaaS, em nuvem, para uso de gestores de saúde em geral, com recursos de integração com sistemas do Ministério da Saúde e dos demais sistemas de saúde em geral;

epYou: aplicativo de uso dos indivíduos, permitindo autogestão dos dados de saúde, incluindo medicamentos, registros de vacinas etc. e comunicação em mão dupla com as equipes de saúde;

epScience: solução SaaS, em nuvem, para execução de pesquisas científicas que analisam e avaliam condições gerais para melhorar o acesso a medicamentos e tratamentos por parte da população geral.

No programa, com a implementação de um piloto em campo, a healthtech teve como foco utilizar os serviços que desenvolve para fortalecer a comunicação direta dos profissionais de saúde, especialmente os agentes comunitários, e gestores públicos com a população. Além disso, melhorar a qualidade dos dados para garantir a unicidade e validade de cadastros de indivíduos.

Entre os resultados dessa ação, foram 180 profissionais públicos de saúde capacitados e impactados diretamente com a tecnologia e houve a correção dos cadastros da população, chegando a aproximadamente 99% de cadastros validados no território (dos munícipes maiores de 18 anos) onde aconteceu o piloto. Além disso, aproximadamente 98% das divergências de cadastros passaram a ser corrigidas automaticamente por ciclo de verificação criado pela empresa.

A motivação da Plataforma de Inovação Aberta em Atenção Primária à Saúde é que novos arranjos sejam construídos para que as soluções conquistem escala e cheguem à população em situação de vulnerabilidade social e econômica.

O desafio é enorme, mas é preciso seguir com os esforços que tragam avanços significativos na qualidade dos serviços oferecidos à população usuária do SUS. Aos empreendedores atuantes no setor que tenham interesse em participar do programa, as inscrições da segunda edição estão abertas até 30 de novembro e podem ser feitas pelo site https://impactosocial.artemisia.org.br/inovacao-aberta-saude.

* Maure Pessanha é empreendedora e presidente do Conselho da Artemisia, organização pioneira no fomento e na disseminação de negócios de impacto social no Brasil.

