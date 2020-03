Fundo convoca desenvolvedores para ajudar PMEs a sobreviverem a pandemia

O fundo de venture capital nacional Astella em parceria com a plataforma Shawee convocam desenvolvedores, especialistas em negócios e marketing, além de experts em UX (experiência do usuário) para um hackathon que tem como objetivo desenvolver soluções em tecnologia que ajudem os pequenos negócios a atravessar as dificuldades econômicas causadas pela pandemia do novo coronavírus.

Chamado de Megahack Covid-19, o hackathon abre inscrições para quem quiser participar da iniciativa nesta sexta-feira, 20, às 15h. Uma live de abertura transmitida pelo site oficial do hackathon às 15h explicará detalhes do projeto.

A ideia surgiu na última terça-feira, 17, de acordo com Daniel Chalfon, sócio da Astella. Fazer uma ‘maratona hacker’ foi a maneira que a empresa encontrou para ajudar a saúde financeira dos pequenos negócios. Em dezembro de 2019, o Brasil contava com 15,4 milhões de pequenos negócios, que respondem por 54% dos empregos formais no País.“Vivemos em um mundo tecnológico em que a capacidade de criar ideias e novos formatos é infinita e pode ajudar qualquer um”, diz Chalfon.

Normalmente, hackathon significa competição. Times de desenvolvedores e outros profissionais de mercado disputam por horas quem terá a sua solução como vencedora. Mas no Megahack Covid-19 todos ganharão, explica Chalfon. “Todas as ideias construídas serão licenciadas por Creative Commons, que são licenças públicas distribuídas gratuitamente”, ressalta.

Na prática, grupos com cinco pessoas composto por desenvolvedores, profissionais de marketing e UX terão 11 dias para criar uma solução voltada para PMEs. Durante esse período, mentorias online e plantões de dúvidas estarão disponíveis para os participantes. Todas as soluções criadas farão parte de um banco de ideias, disponibilizado para pequenos negócios.

Veja detalhes da agenda do Megahack Covid-19: