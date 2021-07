Franqueados LGBTQIA+ estão entre os melhores nas redes de franquia

Se eu tivesse escrito “podem (ou poderiam) estar entre os melhores”, talvez você não se interessasse tanto por este artigo. E se você se interessou, pensando “Hein? Como assim?” “Que rede é esta?” “Nunca ouvi falar sobre isso!”, se mostra curios@ por estar por fora das notícias, das tendências de um mundo evoluído, que, pós-pandemia, sairia diferente do que quando entramos nela. A gente já viu que, na hora do desespero, as intenções e promessas vêm com uma força fantástica, porém, alguns dias depois, quase tudo volta a ser como antes.

Vivemos em uma sociedade global que é racista, preconceituosa, elitista, homofóbica e predadora, onde as minorias são o oposto desses comportamentos. São definidos como minoria os grupos de pessoas consideradas diferentes, não semelhantes, que têm multiplicidade.

Diversidade cultural, étnica e biológica estão sempre em discussão, o que por si é demais positivo, pois são muito ricas. Mas poderia ser algo bem mais evoluído, sem termos que convencer que o natural é respeitar a diversidade étnica pela união de vários povos numa mesma sociedade; preservar fauna e flora, sendo que nós, brasileiros, abrigamos a maior biodiversidade do nosso planeta; e a diversidade cultural, com diferentes culturas, linguagem, tradições, religiões, costumes e características próprias.

O modelo cringe de famílias perfeitas como tema de propagandas de margarinas e instituições financeiras caiu por terra há tempos. O que é mesmo uma família perfeita? Quem de nós vive em uma? A perfeita é a que esconde suas “diferenças”?

Vamos aos franqueados LGBT, que, provavelmente, performam melhor, vão atrás de seus sonhos pessoais, profissionais e de negócios de sucesso, que lutam pelos melhores resultados enfrentando pandemia, crises econômicas e políticas, pois estão acostumados a enfrentar pessoas “comuns” no seu dia a dia. Dentre elas, seus familiares, pais e ex-amigos. Não há ex-pai ou ex-ti@.

O que é de sangue não sai da gente, sai do convívio apenas por escolha. A escolha de serem felizes e não caírem na armadilha de fazerem os outros felizes, a vida desperta neles desde cedo a necessidade do autosustento, de saírem da dependência familiar e não terem obrigação de se sujeitarem. Nascem, deste contexto social, os empreendedores que muitos franqueadores buscam e nem tinham pensado sob esta ótica. Inúmeros profissionais qualificados ou a serem formados, empresarialmente, pelo franchising.

Quem fala que não sabe o que LGBTQIA+ e o resto das letras do alfabeto quer dizer pode estudar o que significam, porque a educação dá nome às coisas, transforma e tira o ranço do preconceito. Saber o que significa identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero é um bom começo.

Usar a terminologia adequada para identificar, quando necessário, não pela simples classificação, mas pela consciência e comportamento que premiam todas as formas de casais e relacionamentos, de ser e existir é entender o que significa.

Provocando reflexões apenas, sem tamanho grau de importância, vemos muitas franquias buscando entender o que a geração Z está desafiando, na forma de se relacionar, comprar e divulgar suas marcas positivamente. Assim como estão aprendendo como atuar com delivery, vender através das mídias sociais e a força que as mesmas representam. Devemos ter bem claro que, no público-alvo de todas as empresas, estão estas pessoas, assim como os héteros!

Muito RH do franchising e áreas de expansão de franquias têm tido o cuidado de ampliar a consciência, através do exercício de convivência com os termos adequados sem ficarem titubeando na hora de se expressarem sobre, e com, o universo LGBTQIA+.

Faz parte de meu mapeamento de processos e procedimentos dos processos de seleção de funcionários e franqueados promover a diversidade e a inclusão nas empresas, pois há que se cuidar com o “faça o que eu digo e não faça o que eu faço”. Como uma empresa franqueadora vai se relacionar com um mundo diverso, se seu quadro de funcionários não for? Se a rede franqueada não representar o que está nas atuais propagandas da marca?

Meu melhor amigo e mentor, quando preciso dos melhores conselhos e mereço críticas, é cisgênero, que se identifica com seu corpo masculino e é gay, profundo, culto e tudo de bom! Minha melhor amiga é hétero. Minha neta, de sangue, é negra. Vivo a diversidade, nasci assim e, não à toa, sou tão feliz!