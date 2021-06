Evento gratuito debaterá protagonismo dos empreendedores das periferias

O olhar direcionado ao empreendedorismo que se expande dentro dos territórios no Brasil tem sido a marca do Fórum de Negócios de Impacto da Periferia (FNIP), que chega à quarta edição e será realizado nos dias 29 e 30 de junho, on-line, das 9h às 12h.

O evento gratuito – que é conduzido pela Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia (Anip) – levará para o centro do debate temas como tecnologia, educação, inclusão social, empreendedorismo de impacto no Nordeste, afroempreendedorismo e saúde mental.

E qual é a importância de criar espaços para o diálogo sobre os negócios de impacto social que emergem das periferias como uma potência criativa? Na visão dos próprios protagonistas desse movimento, o Fórum abre comunicação com os diferentes segmentos do ecossistema de empreendedorismo social, contando com a colaboração de fomentadores, empreendedores, investidores e atores relevantes ligados à cena nacional.

Um ponto muito relevante é que o debate inclui pessoas de dentro e de fora das periferias para que se estabeleça uma conexão essencial ao fortalecimento. Um dos fundadores da Anip, Marcelo Rocha, conhecido como DJ Bola, ressalta que não dá mais para a população periférica ser tratada como clientes, beneficiários ou usuários de iniciativas que são desenvolvidas fora das quebradas – e que não vivem a realidade local.

Um dos negócios periféricos que será destaque do Fórum é a Kinah Desenvolvimento Profissional. Fundada por Katiana Normandia, no Grajaú, zona sul de São Paulo, a consultoria atua com desenvolvimento profissional, promovendo empregabilidade em territórios periféricos.

Administradora de empresas, a empreendedora considera a Kinah como uma ponte entre os profissionais do extremo da cidade e as oportunidades de emprego dignas e honestas. Muitas empresas, por inúmeras questões, não acessam essas pessoas; por isso, Katiana aproxima e dá visibilidade a esses profissionais.

O FNIP mostra, na prática, que para criar uma narrativa nova é importante termos diferentes vozes sendo ouvidas. Para isso, as mesas terão participantes como:

Wellington Vitorino, um dos primeiros brasileiros negros aprovados para MBA do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)

um dos primeiros brasileiros negros aprovados para MBA do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) Simara Conceição , professora de programação e desenvolvedora na ThoughtWorks

, professora de programação e desenvolvedora na ThoughtWorks Wellington Nogueira , um dos fundadores do Doutores da Alegria

, um dos fundadores do Doutores da Alegria Geórgia Bento, tecnóloga e pesquisadora do futuro, criadora da startup Afroya Tech Hub, hub afrofuturista

Convido todos a participarem do Fórum de Negócios de Impacto da Periferia (FNIP); as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site.

* Maure Pessanha é empreendedora e diretora-executiva da Artemisia, organização pioneira no fomento e na disseminação de negócios de impacto social no Brasil.

