Evento de franquias no Rio volta ao presencial com oportunidades de negócio

Em seu primeiro evento presencial desde o começo da pandemia, o setor do franchising se reúne a partir desta quinta-feira, 11, até sábado no Rio de Janeiro para a Expo Franchising ABF Rio 2021. Empreendedores e marcas se mostram mais confiantes neste período do ano, após muita turbulência em consequência da crise causada pela covid-19.

Segundo dados do relatório da Associação Brasileira de Franchising (ABF) sobre o segundo trimestre deste ano, houve um crescimento de 48,4% no faturamento de franquias em relação ao mesmo período de 2020 – no auge da pandemia, no ano passado, a queda tinha sido de 35,7% em relação a 2019.

Leia Também Os negócios de franquias nunca mais serão os mesmos

No Rio de Janeiro, especificamente, segundo organizadores do evento, a estimativa é de crescimento de 55,3% no faturamento geral, tendo o mercado fluminense expandido 8,8% em número de operações. Assim, a expectativa para os próximos dias é de bons negócios.

Estarão na Expo mais de 200 marcas de diversos Estados, com oportunidades de franquias de investimento inicial que vai de R$ 4 mil a R$ 2 milhões. A intenção é movimentar R$ 100 milhões em negócios e receber 22 mil visitantes.

Para orientar todos os visitantes, interessados em uma oportunidade de negócio em franquia, sugiro o seguinte roteiro na feira:

Pesquise segmentos e marcas que mais interessam e cabem no bolso Busque saber quais das marcas listadas por você estarão participando da Expo Franchising ABF Rio Vá à feira com a lista das marcas e procure diretamente os seus estandes Procure obter as mais detalhadas informações, tendo em mente que uma Expo é um shopping center de negócios, com todos prontos para vender seus produtos. Tudo lindo, arrumadinho em cada detalhe para encantar a todos, sem distinção Foque em sua região, se há disponibilidade da operação ou não, como funcionam as vendas online e qual o território definido versus remuneração ou comissionamento, qual o plano de expansão da marca para 2022, qual o perfil de público-alvo e se a operação é home based, em shopping ou na rua e se estará adequada ao público a que se destina, com investimento total e prazo previsto de retorno Pergunte sobre os próximos passos e não entenda como transparentes, positivos e/ou abertos aqueles que já disponibilizarem documentos jurídicos como próximos passos, segundo a Lei de Franquias. Isso demanda tempo e um longo processo de conhecimento das partes Não assine qualquer documento de reserva de área de atuação, pré-contrato de franquia, recebimento de Circular de Oferta de Franquia ou Carta de Interesse ou o nome que for. Não assine nada com medo de perder uma oportunidade Escreva o que achou de pontos bons e questionáveis ao término de cada atendimento., dependendo do seu grau de disciplina e gestão de ansiedade. Depois, em casa, compare suas impressões entre as marcas Passeie por toda a Expo, depois de ter trabalhado o seu foco de interesse e veja se mais alguma marca ou outro segmento lhe agrada. Pesquise, busque o atendimento e as respostas às suas perguntas Volte no dia seguinte e aprofunde o conhecimento tirando dúvidas e perguntando porque uma marca trabalha a gestão da rede franqueada de um jeito e a concorrente de outro, por exemplo

Os franqueadores entrarão em contato com você, logo depois que você saiu do estande pelo seu WhatsApp, no dia seguinte ou semanas depois. Ponha na balança quais são os mais profissionais, quais estão puramente correndo atrás das metas de vendas de franquias (sem querer sabe de fato quem você é e como irá performar uma franquia), quais têm estrutura e seriedade para lhe oferecer uma excelente oportunidade e os que lhe abandonaram porque resolveram apenas gastar dinheiro para aparecer em uma feira de tamanha importância sem qualquer estrutura para fazer um follow up. Sabe assim?

Desejo que o evento seja fantástico a todos, poderemos nos ver por lá, muitos de meus clientes estarão expondo, sendo recebidos pelo queridíssimo Beto Filho, presidente da ABF Rio de Janeiro e sua diretoria. Máscaras, álcool em gel e certo distanciamento nos permitirão participar de maneira segura. Até lá!

Os ingressos para a Expo podem ser comprados pelo site. O evento será realizado no Centro de Convenções SulAmérica, de 11 a 13/11, das 11h às 20h. Mais informações no site do evento.

* Ana Vecchi é consultora de empresas, CEO na Ana Vecchi Business Consulting, professora universitária e de MBAs, pós-graduada em marketing e com MBA em varejo e franquias. Atua no franchising há 28 anos em inteligência na criação e na expansão de negócios em rede.

Quer debater assuntos de Carreira e Empreendedorismo? Entre para o nosso grupo no Telegram pelo link ou digite @gruposuacarreira na barra de pesquisa do aplicativo. Se quiser apenas receber notícias, participe da nossa lista de distribuição por esse link ou digite @canalsuacarreira na barra de pesquisa.