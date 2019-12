Estratégias para uma vitrine atrativa o ano inteiro

Por Cássio Ferraro, consultor do Sebrae-SP

Defina os temas que irá trabalhar o ano todo

É saudável que a empresa trabalhe, no mínimo, 12 campanhas por ano, uma campanha por mês. Em alguns casos não será possível “pegar carona” em todas as datas comemorativas, sendo assim não se esqueça de incluir comemorações de aniversário da empresa ou até mesmo reinaugurações.

Evite trabalhar temas genéricos, temáticas específicas, como por exemplo “Páscoa” são caracterizados pela decoração lúdica para a data.

Monte vitrines como se estivesse narrando uma história. Mas não exagere, seus produtos/serviços não estão expostos para chamar menos atenção do que a decoração.

Tenha um cronograma de troca de mostruário

As campanhas são mensais, mas os modelos expostos devem ser trocados toda a semana. Nossa visão possui vícios e, por esse motivo, deixamos de “ver” quando nos acostumamos com o que foi visto. Nas vitrines ocorre o mesmo. Deve ter um planejamento de todas as peças ou serviços que serão expostos em nossa propaganda.

Tenha seu público-alvo com clareza

Defina sua persona. A vitrine deve encantar, não só quem irá usar o produto/serviço, mas também irá pagar por ele. Em alguns casos são pessoas diferentes. Sendo assim, a comunicação deve ter didáticas diferentes.

Cada público é segmentado por cores diferentes. Mas lembre-se, a cor principal da sua decoração está relacionada à temática da data comemorativa.

Iluminação

Nada pior do que ter uma vitrine mal iluminada. A exposição deve ser atrativa onde realmente cause uma boa experiência para o consumidor. A venda de um produto/serviço não nasce no momento de sua concretização. Ela nasce muito antes na mente do consumidor. Não adianta você vender um produto/serviço de alto valor agregado e a embalagem não corresponder com o mesmo.

Visual clean

Determine quais são os produtos/serviços que irão compor a promoção. Intercale novidades com produtos que estão em estoque há mais tempo. A vitrine deve ser a porta de entrada da sua loja. A ansiedade de colocar tudo exposto, pode causar efeito contrário, uma vez que diante de muitos produtos ou ofertas de muitos serviços, o consumidor pode acabar não vendo nada. A vitrine é a argumentação da entrada na loja, a equipe de vendas é a persuasão da realização da venda. Tudo sempre bem equilibrado.

Tecnologia na decoração

Cada vez é mais comum a utilização de tecnologia na decoração. Vitrines interativa são mais chamativas. Misture sempre o convencional com o moderno, pois existe um movimento migratório, cada vez mais intenso na revolução tecnológica, independentemente da idade do consumidor.