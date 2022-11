Economia prateada: consumidores maduros ainda são considerados invisíveis no mercado

A revolução da longevidade está transformando o mundo. Entretanto, embora os maduros representem mais de um terço da população mundial e sejam responsáveis pela metade do consumo global, eles são considerados cidadãos e consumidores invisíveis.

A pesquisa Tsunami8 Latam – conduzida em 2022 pelo Data8, núcleo da Hype50+, em parceria com No Pausa, Opinion Box e Pontes – mostra que 45% dos cidadãos latino-americanos com mais de 45 anos acreditam que as empresas, os governos e as marcas não enxergam os consumidores dessa faixa etária.

Entre eles, 31% reportam já terem vivenciado algum preconceito associado à idade. Esse levantamento qualitativo e quantitativo ouviu mais de 20 mil pessoas no Brasil, México, Peru, Chile, na Argentina, Colômbia e no Uruguai.

A geração prateada da América Latina vive essa etapa da vida da mesma forma como navegou pela sua história: redefinindo conceitos e superando os padrões estabelecidos. A sociedade, entretanto, desconhece essa potência inovadora, assim como mercados e governos, que não atualizam a ideia que fazem sobre essa população.

Quando o assunto é representatividade, é consenso entre especialistas e entrevistados que a publicidade e o entretenimento não enxergam esse consumidor – que não é retratado comumente, por exemplo, pelo cinema e pelo marketing.

Em conversa com a especialista em economia prateada, Layla Vallias, coordenadora da pesquisa, ela me contou que muitos dos entrevistados afirmaram que a sociedade não entende a forma de vida e a essência dos maduros. Ou seja, a economia da longevidade tem sido ignorada pelo mercado de consumo que não entende os anseios por produtos e serviços.

O preconceito etário, inclusive, contribui para ignorarmos uma realidade tangível: os maduros estão muito conectados. De acordo com Layla, 93% dos latino-americanos com mais de 45 anos têm smartphone; entre os com mais de 65 anos, a penetração se mantém: nove em cada dez adultos declaram ter o dispositivo móvel. Na Argentina, entre a geração prateada (acima de 55 anos), o índice é de 98%; seguido de Uruguai (97%); Peru (94%), Colômbia (94%), Chile (90%) e México (90%).

No Brasil, o índice é de 92% de penetração da tecnologia entre a população acima de 55 anos, de acordo com a pesquisa Tsunami Prateado. Nove a cada dez latino-americanos com mais de 45 anos acessam a internet todos os dias; entre a população com mais de 65 anos, a taxa é de oito a cada dez.

A análise aponta, ainda, que entre a população com ganhos de até dois salários-mínimos, 77% se conectam diariamente. WhatsApp, Facebook e YouTube são as redes mais utilizadas pelos latinos com mais de 45 anos. O WhatsApp está na rotina social e profissional de toda a população adulta. O YouTube é uma fonte de aprendizado para todos, enquanto o Facebook tem maior relevância entre as mulheres.

Ciente desse enorme potencial de mercado, as empreendedoras Bete Marin e Camilla Alves fundaram, em 2020, a MV Marketing, uma martech com o propósito de dar visibilidade e protagonismo aos consumidores maduros que costumam ser excluídos das estratégias de marketing das empresas.

Junção das palavras marketing e tecnologia, martech é um termo que se refere a empresas focadas em criar campanhas mais inteligentes, automatizar processos e atingir resultados para a exposição de marcas e produtos. O modelo é uma iniciativa de startups interessadas em otimizar projetos e ações de marketing digital, garantindo um maior retorno sobre o investimento, aumentar as vendas e melhorar o relacionamento com clientes.

Na visão das empreendedoras, a inclusão e a diversidade são essenciais para uma sociedade justa e equilibrada. Nesse contexto, o marketing especializado tem um papel fundamental para quebrar tabus e combater preconceitos etários.

“O impacto social de uma comunicação que enxerga e celebra a maturidade é muito relevante, sobretudo, porque representatividade importa. Se reconhecer nas campanhas, saber que produtos e marcas estão enxergando as demandas específicas de cada faixa etária dentro da maturidade têm o potencial de aumentar a autoestima e de qualificar o consumo”, conta Bete, empreendedora madura que decidiu abrir o próprio negócio após os 50 anos.

Desde a fundação, a MV Marketing tem crescido 60% ao ano com clientes nos setores de saúde e bem-estar, terceiro setor e imobiliário.