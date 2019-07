É hora de avaliar prós e contras de franquia sem deixar emocional tomar conta

A ABF Expo Franchising e a Franchising Week acabaram no último sábado, 29, às 18h30, com todos exaustos, muitos realizados, inúmeros satisfeitos, centenas de pessoas com a certeza de terem encontrado o negócio de suas vidas e milhares de outras com muitas dúvidas, perguntas que só surgiram depois, números e cálculos nas cabeças.

Sacolas com folders, cartões de visitas, brindes, anotações, ideias e contatos seguiram com todos os expositores e visitantes para suas casas. E as promessas de um futuro profissional melhor fazem parte deste cenário, anualmente. São estes os dados publicados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF):

Em quatro dias de evento, mais de 400 marcas de diversos segmentos do franchising

Mais de 90 horas de palestras gratuitas na Arena do Conhecimento, onde foram recebidos 3.200 participantes

Geração de conteúdo e networking para uma visitação de 66.200 empreendedores

Boulevard de Microfranquias trouxe mais de 40 redes com este modelo de negócios e investimento de até R$ 90 mil

Como sempre, palestrei ao longo dos dias e me deparei com os olhares de “me dê a dica para comprar a melhor franquia”. Mas o que faço é exatamente o contrário: orientar em como não deixar o emocional tomar conta do racional para não se envolver com alguma marca por impulso, sem todo o estudo e o planejamento necessários, avaliando o momento de vida e por que uma franquia seria a melhor opção de negócio ou investimento neste período. E capital de giro!

As filas para a Arena do Conhecimento demonstraram o quanto as pessoas, que pensam em empreender, precisam de informação, buscam por ela e acreditam no que expomos. Num café entre palestras, com minha amiga e parceira de décadas de clientes e projetos Andrea Oricchio, advogada, comentamos a responsabilidade que temos nestes palcos, onde futuros empreendedores, ainda leigos no tema, estão encantados pelos corredores daquele shopping center de negócios, sonhando com o negócio próprio e com os números sempre crescentes do franchising. Sem ter ideia do que é ser franqueado, de verdade.

Podemos estimular uma decisão inadequada se apenas exaltarmos os trunfos de uma boa franquia, a seriedade e o profissionalismo de franqueadoras e a ausência de risco em negócios franqueados! Cabe mais, a nós instrutores e palestrantes, salientar os riscos, mostrar o que ser empresário exige de nós em termos de dedicação, escolhas, ônus, os papéis de todos os envolvidos, o aceite da família e do que abrimos mão ao decidir pelo empresariado.

E sabe quando você vê que acertou? Quando mesmo tirando os pensamentos das nuvens e trazendo a plateia a por os pés no chão e ampliar a visão sobre negócios, ao acabar a palestras, eles vêm te agradecer o “abrir de olhos”, as palavras certas para não caírem em roubadas, as brincadeiras que aliviam a tensão das dúvidas. E, ao mudar de palco, mais de 50% seguiu você para outra palestra, de outro tema, mas você é a mesma palestrante.

As feiras de franquias movimentam milhões de tudo: reais, investimentos, resultados, pessoas, expectativas, promessas, sonhos, decepções, montagens, realidades, novatos e seniores. É uma trama linda de ser ver, que evoluiu muito ao longo de mais de 30 anos, ainda assim há mais do mesmo muitas vezes e inovação no mais das vezes.

E, quando as luzes se apagam, pessoas como Andrea Oricchio e eu rezamos para que todos sejam responsáveis com suas metas a cumprir e no envolvimento na vida dos que se sentem seguros, ao entrar na embarcação para cruzar o oceano azul, que os fará empresários e não refugiados (do emprego, do luto, do divórcio, dos filhos que cresceram)!

Foi um evento muito representativo, fóruns de discussão com temas sempre relevantes e contemporâneos, o encontro de inúmeros conhecidos e amigos de longa data, com muita gente nova, mas ainda assim a gente se sente em casa quando nos encontramos. Parabéns ABF, André Friedheim, equipe e fornecedores do evento!

* Ana Vecchi é consultora de empresas, CEO na Ana Vecchi Business Consulting, professora universitária e de MBAs, pós-graduada em marketing e com MBA em varejo e franquias. Atua no franchising há 28 anos em inteligência na criação e na expansão de negócios em rede.