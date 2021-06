Diretor de franquias do Rei do Mate se recupera da covid após 131 dias

23 anos de Rei do Mate, na casa dos 30 anos de franchising na veia, coordenador da Comissão de Food Service da Associação Brasileira de Franchising (ABF), diretor conselheiro da Associação Nacional de Restaurantes (ANR), instrutor habilitado da ABF, diretor de Cursos e Eventos por 10 anos (5 gestões), palestrante e o melhor amigo de todos os que merecem sua amizade. As bochechas mais famosas do franchising brasileiro! Este é o JB, Johnny ou o João Baptista do Rei do Mate, meu amigo desde 1992.

Por quantas vezes a gente ouviu as pessoas se referirem a ele como o dono do Rei do Mate! Antônio Carlos Nasraui, filho do Sr. Kalil, fundador da marca há mais de 40 anos, quando São Paulo nem tinha a cultura de consumo de mate, sempre foi “na dele”, na gestão de sua empresa, delegando os palcos de prêmios da marca ao João e à Adriana Lima, entre tantas ações que colocaram o Rei do Mate como case, modelo e inspiração a outros franqueadores.

E para completar um histórico tão porreta, que mostra a garra do João, a covid-19 (ou SARS-CoV-2) foi visitá-lo e resolveu testar a resiliência e a determinação deste que comentou comigo, num papo on-line dia desses, que “lutou para viver porque não queria mudar de vida, é a vida que ama”.

Mais de 90 dias de internação, mais de 30 dias na clínica do hospital, total 131 dias e fisioterapia, fisioterapia e fisioterapia. Três pneumonias e traqueostomia fizeram parte do pacote. Do quadro bem grave, saída da UTI para a semi, quarto, cada etapa desse movimento foi acompanhada pelos amigos e pela parentada que o franchising ofereceu e a gente abraçou. A corrente de energia, orações, comentários e vibrações é tão forte e verdadeira que arrepia de verdade. Ele, enfim, saiu nesta sexta-feira (4) do hospital.

Lágrimas, risos, lembranças, fotos e mais fotos, votos de saúde, perguntas e notícias se misturaram nos vários grupos que fazemos parte. Engraçado como temos vários grupos em que 90% das pessoas são as mesmas, os 10% diferentes são os que determinam o objetivo do grupo. Mas, em todos eles, Johnny era o assunto a partir da notícia do dia. E quando a gente o ouviu falando, pela 1ª vez, que estava melhor?!?! Loucura total!

Em conversas em grupo ou individuais, ele faz questão de participar, gravar vídeos respondendo quando a gente manda uma mensagem para ele ou das sessões de fisioterapia, ainda no hospital, agora que estou escrevendo. Assisto e conto com ele os 10 degraus que sobe contando em voz “alta”.

Faltava pouco para ir para casa e perguntei a ele o que aprendeu com esta doença:

“A vida tem a ver com a jornada que escolhemos, o que mais vale a pena: plantar amigos, colhemos o que plantamos, a força do franchising vem dessa troca, buscar o bem sempre, o amor como superação, o privilégio de trabalhar em ambiente saudável, a responsabilidade que temos sobre nossos franqueados, relação de confiança. Pessoas são mais que instituições.”

Antes da covid-19, o João já tinha aprendido tudo isso, amadurecido e mudado o que julgou necessário evoluir, desapegar, ser respeitado e reconhecido. Amado.

Vem, Johnny! Vamos nos controlar para não te visitar, porque todo cuidado requer tempo pela frente, mas dá-lhe saudade da sua culinária primorosa e de sermos recebidos pelo seu sorriso acompanhado do abraço que é só seu!