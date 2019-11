Cultura empreendedora e solução de problemas sociais são tema de semana global

Vivemos um momento que pede novos arranjos e modelos para responder aos desafios complexos de uma sociedade que não está sendo capaz de oferecer oportunidades iguais a todos os cidadãos. Há quase 15 anos, a Artemisia enxergou no empreendedorismo de impacto social uma forma de materializar a transformação necessária à vida das pessoas. Apoiar empreendedoras e empreendedores – de realidades distintas – motivados a trazer mais dignidade e acesso àqueles que vivem em situação de vulnerabilidade econômica tornou-se o grande foco do nosso trabalho para fazer parte da transformação.

LEIA TAMBÉM > Marketplace ajuda a expandir vendas de pequenos negócios com visibilidade

Acredito ser importante contextualizar que não defendo que empreendedorismo seja a resposta isolada aos grandes desafios com que nos deparamos, que resolverá todos os problemas sociais ou que substituirá a atuação do poder público. A solução de problemas da magnitude que temos no Brasil está na construção de ações conjuntas, articuladas e implementadas por alianças estratégicas entre vários setores e atores, sendo o empreendedor uma dessas peças-chave.

E como o empreendedor pode auxiliar nesse novo modo de pensar e agir em prol de um bem maior? Na minha visão, empreender é ter a capacidade de construir soluções que possam impactar positivamente a vida das pessoas e o ambiente, é enxergar possibilidades em situações de escassez transformando-as em abundância, é criar inovações sociais e usá-las como instrumentos de protagonismo.

A força óbvia do empreendedorismo está em gerar valores importantes para a sociedade – como emprego e renda –, entretanto, quando pensamos no empreendedorismo de impacto social, os ganhos vão além, porque está associado a novas formas de se debruçar sobre problemas complexos; um fazer inovador, criativo e interessado em endereçar questões com pragmatismo e sustentabilidade. Hoje, com muitos anos de atuação e aprendizado dentro da organização, enxergo o quanto o empreendedorismo é uma ferramenta poderosa de transformação em diversos sentidos, indo além do que muitas vezes se vê.

Essa ideia de transformação é muito bem ilustrada pela frase “Empreender é viver o futuro hoje”, tema da edição 2019 da Semana Global de Empreendedorismo (SGE). Criado em 2007 com o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, o movimento está presente em mais de 170 países, inclusive o Brasil – onde só no último ano reuniu 670 instituições e contou com mais de 1 milhão de participantes. A Artemisia é uma das apoiadoras dessa iniciativa que irá contar com uma programação ampla de 18 a 24 de novembro, em todo o País.

A SGE abre espaço para diferentes formas de empreendedorismo e acredito que seja o momento propício para reconhecermos também o empreendedor da periferia, que tem utilizado o poder da vulnerabilidade para criar soluções inovadoras em diversas comunidades pelo País. Entendo ser fundamental apoiar e dar visibilidade à força transformadora que vem de pessoas que vivem as dores reais produzidas pela falta de oportunidade e acesso; cidadãos que sobrevivem e desafiam, cotidianamente, a desigualdade socioeconômica do País.

Essa inovação empreendedora das periferias nasce de uma experiência concreta que – ao transformar a realidade de escassez em abundância criativa e de resistência – fortalece todo o cenário de empreendedorismo de impacto, alimenta o sonho e a luta em busca de dignidade. Vamos celebrar o empreendedorismo múltiplo, que nasce de diferentes contextos. Vamos celebrar o empreendedorismo da periferia.

* Maure Pessanha é empreendedora e diretora-executiva da Artemisia, organização pioneira no fomento e na disseminação de negócios de impacto social no Brasil.