Coworkings abrem as portas gratuitamente nesta terça em São Paulo

Devido à forte chuva que causou o alagamento de dezenas de vias e fez a cidade de São Paulo parar nesta segunda-feira, 10, chegar ao trabalho se tornou uma tarefa difícil ou impossível. Para tentar minimizar os deslocamentos, o CEO da rede de coworking Regus e Spaces, Tiago Alves, anunciou em seu perfil no Linkedin que todas as unidades da rede na cidade estavam com acesso liberado e gratuito em horário comercial.

Ao fim do dia, a União dos Coworkings de São Paulo divulgou uma lista de campanha com outros coworkings que também liberaram acesso nesta terça-feira, para quem estiver com dificuldade de deslocamento na cidade. Somados aos das redes Regus e Spaces, também incluídos na campanha, são 82 endereços de coworking na cidade (confira lista mais abaixo).

Para usar os endereços Regus e Spaces, basta fazer cadastro com CFP e RG. No caso de todos os constantes da lista, pede-se fazer a reserva por telefone. É possível conferir a ficha completa de 247 espaços de trabalho compartilhado na cidade de São Paulo no Guia de Coworkings do Estadão PME.

Além desses 82 espaços privativos que estarão liberados nesta terça, 11, os quatro coworkings públicos criados pela Agência São Paulo de Desenvolvimento (ADE Sampa), de nome Teia, têm acesso gratuito permanente para quem precisa de acesso à internet. Alguns computadores também estão disponíveis para uso.

Teia Taipas – R. Diógenes Dourado, 101, Cohab, São Paulo, contato: teiataipas@gmail.com Teia Parelheiros – Estrada da Colônia, 2.500, Jardim Novo Parelheiros, São Paulo, contato: teia.parelheiros@gmail.com Teia Cidade Tiradentes – Rua Inácio Monteiro, 6.900, Cidade Tiradentes, São Paulo, contato: teia.cidadetiradentes@adesampa.com.br Teia Santo Amaro – Praça Salim Farah Maluf, s/n, Santo Amaro, contato: teia.santoamaro@adesampa.com.br Teia Centro – R. Dr. Bráulio Gomes, 125, Centro Histórico de São Paulo, contato: teia.centro@adesampa.com.br

A seguir, confira a lista dos 82 coworkings que abrirão seus espaços gratuitamente nesta terça em São Paulo e região metropolitana:

Centro

Mango Tree – Rua Pedro Américo, 32 – 19 andar – República

Phanzine Coworking – Av São Luís , 192- sobreloja 27 – República

CreativeSpaceCWK – Rua Pamplona, 287 – Bela Vista

Zona leste

Mooca Workspace – Rua Visconde de Inhomerim, 570 – Mooca

Espaço Vitto – Rua Planalto, 306 – Vila Formosa

Work2gether Coworking – Av. Paes de Barros, 833 – Mooca

Águia Coworking – Rua Caçaquera, 39 – Tatuapé

Zona norte



Worká Coworking – Rua Felipe Gadelha, 110 – Santana

Myhub Coworking – Rua Doutor Gabriel Piza, 577 – Santana

Zona oeste

CAZA+ – Rua Coronel Melo Oliveira, 1121 – Vl. Pompeia

Co.W. Coworking – Rua Viradouro, 63 – 14° andar – Itaim Bibi

TEU Coworking – Rua Hungara, 379 – Lapa

TEU Living – Rua Tonelero, 55 – Lapa

Blocktime Coworking – Rua Galeno de Almeida, 188 – Pinheiros

2+2 Coworking – Rua Cerro Cora, 1696 – Alto da Lapa

Minds Coworking – Rua Francisco Leitão, 686 – Pinheiros

Viveiro Eventos – Rua Wisard 44, Vila Madalena

AGS4 Coworking – Rua Professor Ernest Marcus, 65 – Pacaembu

Casa B2Mamy! Rua Mateus Grou, 576 – Pinheiros

Regus Panamerica Park – Av. Guido Caloi, 1000 – 4º andar, Bloco 5 Jd São Luis

Zona sul

Eureka Coworking – Rua Ernesto de Oliveira, 361/353 – Chácara Klabin

Eureka Coworking Paulista – Av. Paulista, 2439 – 15o Andar – Cerqueira Cesar

Clube de Negócios – rua Berta, 300 – Vila Mariana

Amora Coworking- Avenida Chibaras, 666 – Moema

O Estaleiro – Rua Vergueiro 7535 – Ipiranga

New Working – Rua Flórida, 1758 – Brooklin

Josefin Coworking – Rua Bagé, 204 – Vila Mariana

Josefin Coworking – Rua Dr. Melo Alves, 105 – Jardins

Regus Faria Lima – Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 4º e 5º andares- Itaim Bibi

Regus Paulista Haddock Lobo – Av. Paulista, 2300 – andar Pilotis – Cerqueira César

Regus E-Tower – Rua Funchal, 418 – 34º e 35º andares Vila Olimpia

Regus Rochaverá Morumbi – Av. das Nações Unidas, 14.171- 15º andar, Marble Tower Morumbi

Raiz Coworking – Rua Aureliano Guimarães 173 – cj 117,116 e 115 – Morumbi

Regus World Trade Center – Av das Nações Unidas, 12.551 – 17º andares – Cidades Monções

Regus New Century – Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758 – 11º andar Itaim Bibi

Regus Eldorado Business Tower – Av. Das Nações Unidas 8501, 17° andar Pinheiros

Regus Seculum Faria Lima – Av. Brig. Faria Lima, 3144, 3º andar – Jd Paulistano

Regus Shopping Cidade Jardim – Av. Magalhães de Castro, 4800 – 2ª Torre (Park Tower), 14º andar Vila Panorama

Regus Millenium – Av. Chedid Jafet, 222 – 5º Andar – Bloco D – Vila Olímpia

Spaces Vila Madalena – Rua Capitão Antônio Rosa, 409 Jd. Paulistano

Regus Alexandre Dumas – Rua Alexandre Dumas, 1711 – 5º andar – Chácara Sto. Antonio

Regus Continental Square Vila Olimpia – Rua Olimpiadas, 205 – 4º andar-Vila Olímpia

Delta Business Coworking – Av. Paulista 2421 – 11o andar

Regus Paulista Financial District – Avenida Paulista, 1079 – 7º e 8º andares Paulista

Regus Parque Cultural Paulista – Av. Paulista, 37 – 4º andar – Bela Vista

Regus Alameda Santos – Alameda Santos, 200 – Mezanino, 1º, 2º, 5º e 6º andares -Cerqueira Cesar

Regus Top Center – Avenida Paulista, 854 – 10º andar – Paulista

Regus Torre Z – Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296, 23º andar Brooklin Novo

Regus Jk 1455 – Avenida Juscelino Kubistchek, 1455 – 4º andar Vila Nova Conceição

Regus Mario Garnero – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485 – 1º e 2º andares Jardim Paulistano

Regus Faria Lima Corporate – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4509 – 8º e 9º andares Itaim Bibi

Spaces Berrini – Rua Irmã Gabriela, 51 Brooklin Novo

Regus Jk Iguatemi – Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041. Bloco B – 5º Andar Vila Olímpia

Regus Paulista Center 3 – Av. Paulista, 2064 – 14º andar Bela Vista

Regus Torre Nações Unidas – Av. Das Nações Unidas, 12495 – 15º andar Brooklin Novo

Spaces Vila Olímpia – Rua Gomes de Carvalho, 911 Vila Olímpia

Regus EZ Tower – Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 -Torre B – 24º Andar Morumbi

Regus Praça Faria Lima – Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 – 1° andar Itaim Bibi

Locus Jardins – Alameda Lorena, 800 – Jardins

Locus Coworking – Avenida Paulista, 777 – 15 andar – Cerqueira Cesar

Oficina Coworking – Alameda Santos, 1827 – cj 112 – Cerqueira Cesar

CoDesign – Rua Fidêncio Ramos, 100 – Térreo – Vila Olímpia

Sextante Coworking – Rua Alceu Wamosy, 20 – VIla Mariana

Club Coworking Paulista: Av Paulista, 2020

Club Coworking Faria Lima: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327

Virtual Office Paulista: Av Paulista, 1765

Virtual Office Itaim Bibi: Rua Dr. Guilherme Bannitz, 126 – Vila Nova Conceição

Virtual Office Berrini Prime: Rua George Ohm, 206 – Cidade Monções

Coworking Sabiá – Av. Sabiá, 388 – Moema

Volt Coworking – av. Bernardino de Campos 185, sobreloja. Paraíso

Distrito Fintech – Av. Rebouças, 1585

Distrito Adtech – Rua Estados Unidos, 1570

Distrito InovaHC – Cerqueira César, dentro do Hospital das Clínicas

Guarulhos

Urban Cowork – Rua João Gonçalves 484 – Centro – Guarulhos

Allure Coworking- Av. Paulo Faccini, 645- Guarulhos

Osasco

Apis Coworking – Avenida dos Autonomistas, 896, torre 1, cj 1210 – Vila Yara – Osasco

Alphaville

Regus Alphaville Jacaranda – Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 8° andar – Torre Jacarandá Alphaville

Virtual Office Santana de Parnaíba: Av. Yojiro Takaoka, 4384 – Centro de Apoio

Virtual Office Barueri – Alphaville: Calçada das Margaridas, 163

ABC

Locus Santo André – Av Industrial 780 – sala 806

Locus São Bernardo do Campo – Av Senador Vergueiro 2123 – sala 1205

Locus São Caetano do Sul – Alameda Terracota 215 – sala 518

Open Lab Coworking – Avenida Armando Ítalo Setti, 520, 8º andar – São Bernardo do Campo