Convenções de franqueados lidam com expectativas coletivas e desejos pessoais

São muitas as expectativas envolvidas em convenções de franqueados, e a volta das pessoas se encontrando presencialmente tornaram estes eventos realmente singulares neste ano. Empresários têm compartilhado opiniões sobre os eventos online versus os presenciais, que impacto tem causado a escolha, reações e resultados, grau de engajamento e de satisfação de todos os envolvidos.

Na verdade, não há uma resposta comum a todos, uma vez que são dezenas de fatores que interferem nas percepções e conclusões. Como ainda há os que estão se organizando e a leitura sobre as avaliações dos eventos ocorridos, vamos a uma proposta de lista de “a fazer” (to do list), para que sejam analisados detalhes que fazem muita diferença.

O que avaliar nas convenções

O momento da franqueadora e da rede: expectativas e objetivos da convenção Ônus e bônus do encontro presencial e do online Recursos disponíveis e nível de qualidade dos mesmos para facilitar a escolha Despesas que serão feitas Temas abordados por grau de importância Tempo: quantidade de dias ou horas para atender bem os itens 1 e 5 Metodologia para tratar os assuntos, conforme objetivos, conteúdo e recursos Ferramentas para integração dos participantes, conforme modelo presencial ou online Palestrantes internos e externos Como surpreender os participantes As regras para evitar desgastes, erros ou insatisfação

Um dos pontos que causa decepção ou insatisfação, numa convenção presencial, é a contratação de palestrantes famosos e muito competentes no que fazem, mas que pecam no item “superar expectativas dos clientes”. Dentre eles, franqueados que podem ser seus seguidores ou admiradores.

Nas convenções de franqueados, há sempre a esperança de uma foto da rede com a celebridade – e quem não tem vontade de uma selfie? O autógrafo nos livros que alguns compraram, um sorriso e o “fico feliz que tenha comprado meu livro” também fazem parte do momento mais que especial. A cereja do bolo.

A equipe que coordena a programação do evento pode não se dar conta de que a personalidade pode ser uma personagem contratada para dar a palestra não traz todo o combo de acolher a rede, mostrar simpatia e ficar feliz pelo reconhecimento. O gosto amargo da decepção do término, sem qualquer chance de contato ou integração, pode prejudicar a retenção do conteúdo preparado.

O que entra na lista de “a fazer”

Expectativas e objetivos, temas e palestrantes: importante trazer o palestrante externo e reconhecido pela sua fluência para o universo franchising. Mostrar o que franqueados vivem, lutam e conquistam com o trabalho deles

O que realmente fará a diferença, além do conteúdo, no relacionamento com a marca e com a rede naquele dia, naquele momento

Uma foto, um sorriso sincero, o reconhecimento de que todos estão buscando o mesmo: respeito e a possibilidade de serem vistos, ouvidos e conhecedores de seu papéis. Incluindo o/a palestrante

Combinado não é descombinado e os franqueados vão absorver o conteúdo porque viram valor naquela personalidade e que valeu a pena cada segundo de toda a programação dos “humanos normais” que carregam o piano, os cérebros que constroem e sustentam a marca e a celebração de mais um ano enfrentado, vivido, superado.

Sem a frustração da falta do olhar de um famoso que fechou os olhos para a possibilidade de encantar, verdadeiramente, uma legião de empreendedores do franchising!

Experiências maravilhosas tenho vivenciado com todos que buscam, genuinamente, os melhores momentos de compartilhamento de conteúdo, conhecimento, esperança, amizade, simplicidade e amor. Uma convenção é a celebração disso tudo – e rolam algumas DRs também.