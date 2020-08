Confira 10 ferramentas online gratuitas (ou quase) para a gestão do seu negócio

Por Sergio Capozzielli, analista do Sebrae-SP, instrutor de cursos de empreendedorismo e especialista em gestão de negócios e marketing

Um dos maiores desafios dos empreendedores, especialmente em tempos de crise, é a gestão do seu negócio. Por isso, encontrar ferramentas gratuitas ou de baixo custo para auxiliá-los nessa tarefa é fundamental. Para ajudar com essa questão, reuni nesse artigo 10 ferramentas para quem quer abrir um negócio próprio ou mesmo para quem já está empreendendo.

Quer criar um modelo de negócio ou repensar o planejamento da sua empresa? O Sebrae Canvas é uma ferramenta online gratuita que te ajuda a tornar o seu projeto mais visual. Ele usa uma estrutura composta por 9 blocos para você preencher com os pontos fundamentais que compõem o seu negócio.

Um planejamento efetivo exige um trabalho colaborativo e atualmente é preciso contar com ferramentas digitais para isso. O Miro é uma plataforma online que possibilita a construção colaborativa de mapas mentais, frameworks, mapa da jornada do cliente, fluxogramas, mapa da empatia e muito mais!

Já foi se o tempo em que fazer pesquisa de mercado era muito caro e demorado. Com o Google Forms você pode criar questionários personalizados para enviar para seus clientes e prospects sem pagar nada por isso. A ferramenta é perfeita para quem quer ter feedbacks sobre o seu negócio, validar hipóteses ou lançar novos produtos ou serviços no mercado.

A produtividade é um ponto crítico para a maioria dos empreendedores. Gerenciar tarefas e equipes também não algo simples, mas o Trello te auxilia a fazer o gerenciamento de projetos de forma muito versátil. Baseado em um sistema de “cards” e “boards”, a ferramenta permite que você organize suas tarefas adicionando prazos e checklists.

Que tal fazer uma sessão de brainstorm ou “chuva de ideias” vitualmente? O Mural.co é uma ferramenta que possibilita reunir e classificar ideias de uma equipe em um grande quadro, tudo isso em tempo real. Ele possui diversos recursos visuais, como post-its, ícones, formas e conectores.

Precisa de conteúdo para o seu site, tradução, arte para divulgação, vídeo promocional ou até de suporte jurídico? Não sabe nem por onde começar? A Workana é uma ótima solução. Ela é uma plataforma digital que conecta clientes a freelancers do mundo inteiro. Escolha quem vai executar seu serviço baseado na avaliação dos outros usuários e deposite o valor em garantia. O profissional só recebe depois que você aprova a entrega.

Famosa por ser criadora dos programas de edição de imagens, como o Photoshop, e de vídeos, como o Adobe Premiere, agora a Adobe oferece uma ferramenta para quem tem dificuldade na criação de artes. O Spark permite criar diversos tipos de designs, logotipos, cartões, convites e até vídeos curtos, com qualidade profissional.

Como saber o que os internautas estão buscando na web? Será que eles buscam por seus produtos e serviços e como eles fazem isso? O Keywordtool.io mostra as diferentes palavras-chave, produtos e hashtags que estão sendo pesquisadas nos principais motores de busca, como Google, Youtube, Instagram e Twitter.

Você sabia que o e-mail ainda é uma excelente forma de se comunicar com seus clientes? Basta que ele seja usado adequadamente, sem fazer spam. O MailChimp é uma das melhores ferramentas para envio de e-mail marketing do mundo. Com ele, qualquer pessoa com conhecimento básico de internet pode fazer até 12 mil disparos de forma gratuita.

Gravar a tela do seu computador pode ser um bom recurso para fazer tutoriais explicando o funcionamento do seu produto ou serviço. Com o Loom, uma extensão para Google Chrome, você grava o que aparece na tela diretamente pelo navegador, bem como a sua narração e imagem da webcam. Ao final, você ainda pode baixar e compartilhar o vídeo gravado.

Essas são algumas opções, mas existem muitas outras ferramentas que podem te ajudar (e muito). Agora é partir para ação! O empreendedor deve se valer da persistência e do comprometimento com seus objetivos para criar, inovar e avançar, especialmente nos momentos de crise.

Quer tirar uma dúvida sobre seu negócio? Escreva para pme@estadao.com