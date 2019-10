Como trabalhar a liderança nas pequenas empresas

Por Crenildo Freire Araujo, consultor do Sebrae-SP

A gestão de pessoas está situada entre as quatro funções chaves nas organizações:

– Gestão financeira

– Produção

– Comercial (vendas)

– Gestão de pessoas

Para que a empresa tenha um desenvolvimento contínuo, é necessário que estas áreas estejam funcionando bem, de forma equilibrada. A função de Recursos Humanos envolve todas as ações que têm como objetivo a integração do funcionário no contexto da organização e o aumento de sua produtividade. Esta função trata dos temas:

– Recrutamento

– Seleção

– Treinamento

– Desenvolvimento

– Manter a mão de obra

– Controlar a mão de obra

– Avaliar o desempenho das pessoas

Para que esses processos sejam desenvolvidos de maneira eficaz e com isso possam contribuir para o sucesso da empresa, é fundamental o papel das lideranças. E esse é um ponto crítico nas MPEs (micro e pequenas empresas), ou melhor, a falta de liderança.

Raramente nos deparamos com uma liderança efetiva à frente de uma pequena empresa. Geralmente, o empreendedor inicia sua jornada mediante um dos fatores abaixo:

– Vislumbrou uma oportunidade e decidiu abrir seu negócio

– Herdou o negócio de parentes

– Devido à falta de oportunidades de emprego, decidiu empreender

Em ambas as situações, podemos detectar competência técnica para tocar o negócio, mas há uma lacuna com relação à liderança. Essencialmente, nestes negócios, no quadro de funcionários há parentes, o que dificulta a gestão, a delegação de poderes e a tomada de decisão.

Mas o “calcanhar de Aquiles” é a falta de liderança em geral, partindo do dono, até o líder da equipe. Se liderar significa influenciar pessoas para atingir resultados, há muito o que se progredir nas MPEs, visto que o papel dominante ainda é o de “tocador de negócio”.

O que fazer para começar a mudar este quadro? Ter uma postura humilde e assumir que no seu negócio falta liderança! Ações sugeridas:

Fazer cursos sobre liderança e desenvolvimento do comportamento empreendedor Ler livros sobre o tema Contratar pessoas qualificadas Delegar atividades Estabelecer metas e cobrar resultados Avaliar o desempenho da equipe Definir a estrutura de cargos e funções da empresa Estabelecer o organograma da empresa Definir, divulgar, praticar e cobrar as regras internas da empresa

Gandhi afirmou certa vez: “O líder sabe que tem de ter coerência entre suas palavras e ações. Sabe que a força de seu caráter vai se espalhar por toda a equipe. Ele aceita a responsabilidade de ser exigido por sua equipe e procura evoluir”.

A situação não vai mudar da noite para o dia, mas tomando ações, de forma planejada, com a participação de todos, os resultados logo surgirão!