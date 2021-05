Agricultura regenerativa é foco de startup que lida com café na Amazônia

A economia regenerativa tem avançado no mundo e apresentado modelos de negócios inovadores que demonstram a viabilidade de unir geração de valor à regeneração dos ecossistemas degradados – eliminando passivos à medida que são produzidos bens e serviços com práticas sustentáveis.

Essa lógica econômica defende que o capitalismo baseado em extrativismo e crescimento infinito deve passar por mudanças estruturais profundas nas quais as relações estabelecidas por empresas de diferentes portes se norteiam pelas dimensões social e ambiental. É fundamental respeitar os limites planetários!

Um dos negócios que emerge deste contexto é a reNature, startup fundada em 2018 pelo brasileiro Felipe Villela e pelo holandês Marco de Boer, empreendedores que montaram as bases de uma empresa socioambiental inovadora e construíram o alcance internacional desta para uma série de iniciativas focadas na agricultura regenerativa.

Na prática, atuam na restauração ativa da natureza de diversas maneiras, inclusive via agrossilvicultura regenerativa – que tem o potencial de produzir uma vasta gama de commodities, inovar indústrias e tem aplicação em todo o mundo. Do Brasil à Indonésia, os projetos apoiados pela reNature visam tornar a produção mais sustentável. No cerne da atuação está a crença de que a natureza e a agricultura podem cooperar em vez de competir.

Uma das iniciativas apoiadas no Brasil combina o reflorestamento de uma das áreas mais desmatadas do País com a criação de um mercado de café agroflorestal regenerativo, que envolve 30 agricultores locais e tem potencial de beneficiar 500. Em Apuí, o segundo município mais desmatado do Amazonas, o café é cultivado, tradicionalmente, em monoculturas – o que leva à degradação do solo e à consequente diminuição da produtividade.

Para conter as perdas, os produtores passam a investir em gado, aumentando o desmatamento local. Com o projeto, a reNature apoia a adoção e manutenção de práticas agroflorestais e mostra os benefícios da agrossilvicultura regenerativa como forma de reflorestar a Amazônia, aumentar a produtividade agrícola e valorizar o café em grande escala.

O plantio de café é consorciado com espécies arbóreas nativas – ipê, andiroba e jatobá – fornecendo o sombreamento necessário e promovendo a regulação do microclima local; com a umidade retida de maneira mais eficiente, os ciclos de nutrientes e água restauram a fertilidade do solo. Dessa forma, os sistemas agroflorestais de café são orgânicos e beneficiam a biodiversidade local e o clima. Com o aumento da produtividade, se reduz a necessidade de os agricultores migrarem para outros formatos.

Em pilotos, a produção de café passou de 8 para 17 sacas, diminuíram as perdas relacionadas a pragas de 30% para 1,8% e aumentou a renda anual dos agricultores em 300%. Além disso, o projeto permite acesso ao mercado, processamento sofisticado, certificação de orgânico e apoio à comercialização.

Recentemente, a reNature – que tem sede na Holanda – encerrou uma rodada de captação de investimentos no qual levantou R$ 3,6 milhões que, de acordo com os empreendedores, vão apoiar o crescimento e a meta de regenerar 1 milhão de hectares até 2030.

* Maure Pessanha é empreendedora e diretora-executiva da Artemisia, organização pioneira no fomento e na disseminação de negócios de impacto social no Brasil.