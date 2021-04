7 dicas para vender mais: aproveite as datas comemorativas também

Por Cristiane Souza Aguiar, consultora de negócios Sebrae-SP

Antes de planejar as vendas para o cliente, é importante olhar também para o seu negócio. Identifique e destaque o que torna o seu produto ou serviço único e como pode solucionar os problemas dos clientes. Fale o que o cliente não sabe, com mais informações, criatividade e um bom planejamento as chances de ampliar as vendas são grandes.

Para ajudar com o plano de vendas, separei 7 dicas. Vamos lá!

1. Organize o seu calendário de vendas

A chave é o planejamento + processo + prática. Analise quais datas fazem sentido para seu cliente e para seu negócio. Selecione as com maiores chances de aumentar as vendas de acordo com o perfil do cliente e desenvolva estratégias personalizadas.

Oportunidades em vendas que sua marca pode se destacar.

2. Invista em datas sazonais

Crie suas próprias promoções e aproveite grandes eventos. Neste ano teremos eventos que não ocorreram em 2020 e que são esperados, já se atentou?

3. Personalize as ações nas redes sociais

Aqueça seu público, utilize gatilhos mentais como antecipação, escassez, prova social;

Organize sua vitrine digital;

Atualize os canais onde está presente;

Faça lives criativas;

Utilize os recursos que cada uma disponibiliza.

4. Prepare o atendimento de encantamento

Faça o que prometeu (no mínimo);

Se prepare e prepare a equipe, é preciso estar pronto. Faça o exercício de descrever o que a empresa faz em menos de 10 palavras. Evite retrabalho, reclamações, venda direito para vender mais.

Responda os clientes por áudio, vídeo, demonstre, ensine;

Não apenas venda, entenda e plante relacionamentos. Prepare vendas futuras.

5. Cuide do visual

Seja no físico e/ou online, crie decoração sugestiva. Uma ação promocional pode e deve ter um conjunto de micro ações.

6. Fidelize o cliente

Defina estratégia de comunicação personalizada. Quem são seus clientes estrelas? Converse com estes;

Presenteie com cupom específico;

Faça sorteio exclusivo.

Cliente fidelizado se torna seu melhor vendedor, promotor da sua marca.

7. Saiba quem é seu público

Esse é o primeiro passo, mas aqui deixo por último para reforçar que uma campanha assertiva tem identificado o cliente ideal, o tom de voz e a comunicação direcionada para solucionar dores e desejos. Crie estratégias adequadas e ele, faça sua marca ser lembrada.

O sucesso está ligado ao conhecimento e à dedicação.

