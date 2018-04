Leilão online vai liquidar R$ 600 mil em móveis para escritórios em SP

Evento vai leiloar um volume mínimo de R$ 5 milhões

Um leilão, que acontece neste terça-feira, 4, na internet, vai liquidar um volume que pode chegar a R$ 600 mil em móveis para escritórios. O material é proveniente da ex-sede da empresa Kantar Ibope, que mudou de endereço.

O evento marca mais um dos cerca de 10 a 12 leilões do tipo realizados apenas por uma das empresas do setor, a Sato Leilões. Segundo Antonio Sato Hissao Junior, a oferta aumentou em 40% nos últimos meses, motivado pela quebradeira de empresas e, em menor escala, a decisão de liquidar parte do mobiliário para levantar capital de giro rápido.

"Leilão é uma loteria, você pode conseguir um excelente preçou ou não. Mas, no geral, as pessoas conseguem descontos de 80% em relação a um produto novo", conta Hissao.

Como exemplo dos preços, no leilão de amanhã uma aparelho de ar-condicionado de 30 mil BTUs, que novo pode custar R$ 2 mil, terá lance inicial de R$ 250. Um armário de 6 portas partirá de R$ 40 e assim por diante.