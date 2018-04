FedEx anuncia vencedoras da 2ª edição do Programa para Pequenas Empresas

A FedEx Express, empresa mundial de transporte expresso, anuncia as três vencedoras da segunda edição brasileira do Programa FedEx para Pequenas Empresas. O prêmio foi criado para ajudar essas empresas a alavancar seus negócios e desenvolver seu potencial de crescimento no cenário internacional.

As startups, escolhidas por um time de executivos da FedEx e da Endeavor, ganharão R$ 20 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, de acordo com sua colocação. Além do prêmio em dinheiro, as selecionadas receberão mentoria individual de negócios com profissionais da Endeavor, organização global e sem fins lucrativos de apoio ao empreendedorismo de alto impacto.

O programa FedEx para Pequenas Empresas visa ajudar pequenos a exportarem seus produtos e é direcionado a iniciativas que operem há pelo menos seis meses e tenham receita anual de até R$3,6 milhões. Os participantes podem fazer as inscrições e enviar suas histórias pelo endereço fedex.com/programafedex/br

A primeira colocada é a carioca Estante Mágica. Na ativa há cinco anos, a companhia desenvolveu uma plataforma de projetos pedagógicos para ajudar escolas no desenvolvimento das competências cognitivas de seus alunos. O principal projeto da Estante Mágica convida crianças em período escolar a escrever suas próprias histórias em livros feitos inteiramente por elas.

O segundo lugar ficou com a catarinense Ecotag, que produz lacres de autenticidade para o mercado têxtil de forma sustentável. A terceira companhia premiada é a BravoBrew, fabricante da primeira máquina cervejeira nacional totalmente automatizada.

O Programa FedEx para Pequenas Empresas foi criado há cinco anos nos Estados Unidos. Em 2015 e 2016, o programa se expandiu para Brasil, Hong Kong, Singapura, Alemanha, Reino Unido e França. Neste ano, ele estreia na China, Índia e Itália.